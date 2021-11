Dreame Z10 Pro torna in offerta su Amazon: il robot aspirapolvere e lavapavimenti per tutti!

Dopo il debutto su Amazon il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Z10 Pro torna a far parlare di sé sulla piattaforma di e-commerce grazie ad una nuova offerta lampo, ovviamente con tanto di spedizione Prime!

Dreame Z10 Pro di nuovo in sconto su Amazon: risparmia con questa offerta lampo!

Il robot aspirapolvere Dreame Z10 Pro è una soluzione potente ed accessibile, dotata della funzione lavapavimenti ed accompagnata da una pratica dock di svuotamento (con una capienza di circa 4 litri, utilizzabili per circa 65 giorni). Il dispositivo dedicato alla pulizia non si fa mancare proprio niente: abbiamo una capiente batteria da 5.200 mAh (per circa 150 minuti di utilizzo), il supporto ai comandi vocali tramite Alexa, un motore potente ed una capacità di aspirazione di 4.000 PA. Grazie alla navigazione LDS e all'utilizzo degli algoritmi SLAM, il robot aspirapolvere è in grado di evitare gli ostacoli con precisione, mostrandosi sempre affidabile.





Per beneficiare della promozione dedicata al robottino Dreame Z10 Pro non dovrete far altro che dare un'occhiata alla pagina del prodotto presente su Amazon: troverete il dispositivo in offerta lampo a 424.9€, ma solo per la giornata del 16 novembre.

