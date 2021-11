Xiaomi 11, 10S, MIX 4 e POCO F3: arriva Android 12 con Xiaomi.eu

Da quando Xiaomi è entrata a far parte del programma di testing di Android 12 Beta, anche il team Xiaomi.eu ha prontamente iniziato a fare lo stesso. Come saprete, infatti, il team MIUI è solito portare le Beta più recenti solamente in Cina, precludendole a noi occidentali. Ed è un peccato, visto che aziende come Samsung e OnePlus permettono anche a noi di testare gli ultimi firmware Google. Sul nostro sito c'è una pagina dedicata dove poter scaricare e installare manualmente le ROM China Beta basate su Android 12. Ma capirete da voi che per noi occidentali sarebbe decisamente più pratico averne una versione studiata per noi.

L'aggiornamento ad Android 12 Beta arriva con Xiaomi.eu su vari modelli

Il team Xiaomi.eu esiste proprio per questo obiettivo: prendere le ROM cinesi e renderle fruibili anche agli utenti non cinesi, compresi quelli dell'Italia. Oltre alle ROM stabili, comprese quelle con MIUI 12.5 Enhanced, Xiaomi.eu si occupa anche di “internazionalizzare” le ROM Beta. Con il rilascio delle prime ROM ufficiali MIUI China con Android 12 Beta da parte di Xiaomi, sono arrivati i primi porting targati Xiaomi.eu.

Attualmente, gli smartphone sui quali è possibile installare le ROM Xiaomi.eu con Android 12 Beta sono i seguenti:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi MIX 4

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+

POCO F3

Se avete uno di questi smartphone e voleste smanettare per provare Android 12 Beta, potete scaricare e installare la rispettiva ROM Xiaomi.eu. Tuttavia, è bene che sappiate che questi porting non sono ROM ufficiali ma delle custom ROM a tutti gli effetti. Pertanto la loro installazione prevede lo sblocco del bootloader e il flash tramite custom recovery TWRP.

Scarica Android 12 Beta con Xiaomi.eu

