Gioca al massimo con il mouse e gli auricolari da gaming Black Shark in sconto con Coupon

Che sia gaming mobile o desktop, avere gli accessori giusti è sempre utile per amplificare l'esperienza di gioco. Come nel caso del mouse Mako M1 e gli auricolari TWS Lucifer T1 di Black Shark, ora in offerta con codice sconto sullo store di Amazon.

Black Shark Mako M1 e Lucifer T1: mouse e auricolari da gaming in sconto con doppio Coupon

Prima di conoscere le modalità di acquisto, vi illustriamo un po' quelle che sono le caratteristiche peculiari di questi due prodotti Black Shark. Iniziando con il mouse Mako M1, abbiamo una Dual Mode cablata e wireless, che si riflette anche sulla scocca del prodotto stesso, che è intercambiabile. Presente inoltre un'illuminazione RGB, anche la rotellina è illuminata e ben 6 pulsanti personalizzabili. Il sensore ottico raggiunge fino a 10.000 DPI.

Passando agli auricolari Lucifer T1, abbiamo una modalità a ultra bassa latenza fino a 55 ms, una qualità audio di ottimo livello grazie ai driver da 10 mm, connessione sempre rapida grazie al Bluetooth 5.2 e chicca in puro stile Black Shark con indicatori LED di colore verde.

Trovate il mouse e gli auricolari da gaming Black Shark in super offerta su Amazon, ad un prezzo che potete trovare solo durante il periodo del Black Friday, ma soprattutto con tutta la nota garanzia dello store, grazie al doppio Coupon da applicare: il primo va applicato spuntandolo dalla pagina del prodotto ed il secondo lo trovate nei box qui in basso. Ricordiamo che la promozione è valida fino al prossimo 21 novembre 2021.

