Dreame Z10 Pro arriva su Amazon ed è già in sconto a -50€

Dopo essere approvato in vari store, il robottino aspirapolvere Dreame Z10 Pro e la sua dock di svuotamento arrivano anche su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime: l'occasione perfetta per risparmiare con un nuovo coupon dedicato!

Dreame Z10 Pro con dock di svuotamento: il robot top arriva su Amazon

Il robottino aspirapolvere con dock di svuotamento si presenta come una soluzione di tutto rispetto, caratterizzata da un design elegante e minimale, con un corpo nella sola colorazione Black. Dreame Z10 Pro è equipaggiato con un motore da 600W in grado di restituire una potenza di aspirazione di 4.000 PA; nonostante ciò il livello di rumore resta contenuto (si parla di circa 80 dB). L'utilizzo del sistema di navigazione LDS e degli algoritmi SLAM dedicati permettono una mappatura precisa dell'ambiente. Per quanto riguarda l'autonomia si parla di circa 150 minuti di utilizzo grazie alla batteria da 5.200 mAh integrata. Presente all'appello il supporto per Amazon Alexa.

Inoltre segnaliamo che il robottino è anche un pratico lavapavimenti, grazie al mop e al contenitore da 150 ml per l'acqua. Per la dock di svuotamento, invece, si parla di una capienza di 4 litri (utile per circa 65 giorni di utilizzo).

In basso trovate il link all'acquisto per il robottino aspirapolvere Dreame Z10 Pro, fresco di lancio su Amazon e già disponibile in sconto. Per beneficiare della promozione bisogna utilizzare il codice sconto Z7TSQCFK da inserire all'interno del carrello, prima di procedere con l'acquisto. Inoltre, nella pagina del prodotto (subito sotto il prezzo) trovate la voce da spuntare Applica Coupon 40€. Utilizzando entrambi gli sconti il prezzo finale scenderà di 50€ totali. Se siete interessati vi segnaliamo che la promo è attiva dalle ore 17 del giorno 9 settembre fino alle ore 23:59 del 15 settembre.

