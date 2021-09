Redroad V17: pulizia sempre al top con i doppi filtri HEPA ai carboni attivi

L'importanza del sistema di filtraggio non è mai sopravvalutata quando si parla di vacuum cleaner. Infatti lo scarico dell'aspirapolvere potrebbe inquinare l'aria che respiriamo e scatenare riniti, asma o altre malattie respiratorie (anche croniche) se il dispositivo in questione non riesce a catturare e trattenere per bene tutta la polvere. Inoltre, se non si pulisce spesso il contenitore per lo sporco, batteri e muffe possono proliferare facilmente. Tirando le somme, i “gas di scarico” emessi dall'aspirapolvere in tutta la casa possono essere più pericolosi della polvere stessa: ma niente paura, perché Redroad V17 non si fa trovare impreparato.

Redroad V17: l'aspirapolvere wireless per una pulizia a tutto tondo

Redroad, produttore di elettrodomestici intelligenti apprezzato soprattutto per la qualità dei suoi prodotti, non perde mai di vista l'importanza della salute e con il nuovo modello top Redroad V17 lo dimostra con il sistema di filtraggio Mantolo 3.0 – in grado di proteggere gli utenti al meglio.

I filtri HEPA ai carboni attivi possono catturare il 99,97% delle particelle fino a 0,1 micron, tra cui polveri sottili, acari della polvere, polline, forfora di animali domestici… fondamentalmente tutto ciò che scatena rinite, asma e allergie. L'ingresso H12 HEPA purifica il flusso d'aria verso l'interno per proteggere il motore e prolungarne la durata di vita. L'uscita H13 HEPA mantiene l'aria in uscita più pulita. E il potente sistema ciclonico di separazione della polvere a 12 coni assicura che non ci siano blocchi o perdite di aspirazione.

Redroad è anche potente nella rimozione degli acari della polvere. Gli acari non vivono solo nelle stagioni calde e umide ma sono presenti tutto l'anno. Quindi la rimozione degli acari della polvere è una battaglia che riguarda tutte le stagioni, specialmente per le famiglie con bambini.

Con un motore digitale da 120.000 giri al minuto e un design ottimizzato del condotto d'aria, V17 ha stabilito un nuovo standard per l'alta aspirazione in questa categoria. Con l'aspirazione da 155AW (26.500 PA di pressione), generata dal motore da 450W, la spazzola motorizzata può rimuovere il 99,9% degli acari, insieme a polline, batteri e altri fattori scatenanti le allergie per proteggere i bambini in casa.

V17 è anche un alleato perfetto per rimuovere i cattivi odori proprio grazie al filtro HEPA H13 con carbone attivo, specialmente per quanto riguarda il contenitore della polvere. A proposito di questo modulo, Redroad ha adottato una scocca trasparente: in questo modo è subito chiaro quando è il momento di svuotare e pulire il contenitore.

Insomma, il nuovo vacuum cleaner punta forte anche sulla salute, catturando la polvere, i batteri, gli acari ed eliminando i cattivi odori. Redroad V17 sarà disponibile su AliExpress (lo trovate qui) a partire dal 20 settembre; per maggiori dettagli sull'aspirapolvere wireless e per una panoramica completa vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina presente sul sito ufficiale.

