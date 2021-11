Xiaomi WalkingPad C1 ritorna al minimo: un prezzo… spettacolare!

Mantenersi in forma dovrebbe essere una prerogativa un po' di tutti, ma non sempre si riesce a recarsi in una palestra. Quindi, una soluzione potrebbe essere farlo a casa, magari con un utile attrezzo come il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 è in offerta con codice sconto ad un prezzo top, ovviamente con spedizione dall'Europa!

Aggiornamento 02/11: nuovo minimo per il tapis roulant WalkingPad C1, ora disponibile ad un prezzo davvero super con tanto di spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi WalkingPad C1: il tapis roulant smart scende ad un prezzo assurdo

Il design e le dimensioni del tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 sono sicuramente adatte per ogni tipo di ambiente, essendo molto compatto e con struttura moderna. Ma è anche potente, grazie alla potenza dichiarata da 588 W, con una velocità massima raggiunta fino ai 6 km/h ed una capienza di peso di 90 kg.

Il WalkingPad C1 di Xiaomi è una soluzione pieghevole, ma anche relativamente leggera, grazie al suo peso di 22 kg. Una volta piegato è davvero piccolo, essendo lungo solo 85.5 cm, largo appena 52.8 cm e alto 14.55 cm, così da poter essere riposto sotto il letto o armadio. Dicevamo anche che è smart, quindi potete monitorare tranquillamente la vostra attività sportiva in tempo reale e registrare ogni cambiamento corporeo. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C1 è in offerta con il codice sconto sullo store TomTop, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei. N.B. Nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

