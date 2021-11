BlitzWolf sfida Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor: 165 Hz e 4K, ora ad un prezzo assurdo

Il produttore cinese noto per un'ampia varietà di accessori si dedica spesso anche agli schermi. Questa volta non si tratta di un monitor portatile, ma di una soluzione top che mira a scalzare Xiaomi e il suo Mi Curved Gaming Monitor: ecco a voi BlitzWolf BW-GM3, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa. E no, non sono queste le sue sole cartucce!

Aggiornamento 02/11: il monitor da gaming torna nuovamente in sconto con un ennesimo super ribasso. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto BlitzWolf BW-GM3 34″ Curved Gaming Monitor

In termini di specifiche e caratteristiche BlitzWolf BW-GM3 non ha assolutamente nulla da invidiare al monitor da gaming di Xiaomi. Abbiamo una risoluzione massima in 4K, rapporto in 21:9, curvatura a 1500R, 120% della gamma colori sRGB e non solo. Anche a questo giro troviamo il supporto alla tecnologia AMD FreeSync, ma rispetto alla soluzione Xiaomi il refresh rate sale a 165 Hz (contro i 144 Hz del rivale), con un tempo di risposta di 4 ms. Inoltre, grazie alla funzione PIP & PBP è possibile collegare due fonti video e visualizzarle contemporaneamente sullo schermo.





Il retro ospita una luce LED RGB (un po' d'atmosfera non fa mai male) mentre in termini di porte sono presenti molteplici ingressi per collegare PC, console ed altri dispositivi. Se volete saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione!

Il display BlitzWolf BW-GM3 34″ Curved Gaming Monitor scende di prezzo su Banggood grazie al codice sconto che trovate in basso; inoltre il prodotto beneficia della spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

