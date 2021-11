Xiaomi 12, ci sarà una Lei Jun Edition? L’azienda chiarisce

All'epoca della presentazione di Xiaomi Mi 11, arrivò anche la bellissima Lei Jun Edition, che abbiamo avuto il piacere di recensire. Ed è notizia di queste ore di un gran vociare per una possibile versione dedicata al CEO e fondatore del brand anche per Xiaomi 12, ma l'azienda ha dovuto tenere a bada l'entusiasmo.

Xiaomi registra il logo Lei Jun, ma non ci saranno nuove edizioni speciali del modello 12 (per ora)

Come nasce questa notizia? Sul web o meglio su Weibo, è iniziata a circolare l'indiscrezione di una registrazione del marchio Lei Jun, sia per esteso, sia del logo riportante la sua firma, proprio come compare sul Mi 11 a lui dedicato. E da lì sono iniziate numerose speculazioni sul fatto che potesse arrivare anche una versione di Xiaomi 12 riguardante il fondatore del brand.

A tenere a bada le indiscrezioni ci ha pensato il solito e risoluto Wang Hua, Capo della Comunicazione di Xiaomi, che ha chiarito che Xiaomi ha registrato ben 45 loghi tutti uguali per diverse categorie, tutto per potersi tutelare in caso qualcuno potesse utilizzarli senza autorizzazione. Quindi, chiarisce, il brand non ha tutta questa intenzione di rilasciare modelli speciali.

Chiaramente, conoscendo Xiaomi, non bisogna dare per assoluto ciò che dichiara, in quanto in passato è già capitato che potesse fare dietro front su un modello o una tecnologia poi rilasciata. E a voi piacerebbe vedere una nuova Lei Jun Edition? O preferireste un'edizione speciale dedicata a videogame o anime, come spesso succede con OPPO? Fatecelo sapere nei commenti!

