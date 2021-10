vivo Y71t ufficiale: è il primo del brand con Dimensity 810

Arrivata anche da noi in Italia, la serie Y di vivo è quella che racchiude i modelli a budget limitato, sebbene con caratteristiche più che sufficienti. Come nel caso del nuovo vivo Y71t, smartphone con specifiche da medio gamma 5G puro pronto a fare la differenza sul mercato, anche grazie al prezzo.

vivo Y71t: tutto sul nuovo mid range 5G con Dimensity 810

Design e specifiche tecniche

Molto simile nel design a iQOO Z5x ed il fratello maggiore T1x, il nuovo Y71t si avvale di una scocca che racchiude un bumper fotocamera a semaforo contenente due sensori. Per il display, abbiamo un pannello AMOLED Full HD+ da 6.44″, dotato però anche di un notch a goccia ma anche di un refresh rate standard a 60 Hz.

Guardando all'hardware, troviamo quindi il MediaTek Dimensity 810, il primo del brand ad usufruire di tale chipset, a cui si accompagnano 8 GB RAM e 128/256 GB storage. Riguardo alla batteria, è presente un modulo da 4.000 mAh, che però possiamo ricaricare a 44W. Lato fotocamera, troviamo un sensore da 64 MP e uno da 8 MP grandangolare. La selfie camera è invece da 16 MP.

vivo Y71t – Prezzo e disponibilità

Il nuovo vivo Y71t arriva sul mercato cinese, tramite i vari canali eCommerce, ad un prezzo di circa 242€ (1.799 yuan) per la versione 8/128 GB e circa 269€ per il modello da 8/256 GB (1.999 yuan). Non sappiamo se il brand porterà questo smartphone anche in versione Global o in Europa, ma considerando ciò che offre, non è affatto da escludere, magari per il 2022.

