Xiaomi Mi 10T Lite si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Conosciuto in oriente anche come Redmi Note 9 Pro 5G, è arrivato il turno di Xiaomi Mi 10T Lite alla ricezione della MIUI 12.5 Enhanced. Nelle scorse settimane era toccato ai due modelli principali 10T e 10T Pro, mentre adesso anche la variante Lite inizia ad avere l'ultimo aggiornamento MIUI. Un aggiornamento molto importante, vista la quantità di modifiche apportate e che troviamo indicate nel changelog a fine articolo.

Xiaomi Mi 10T Lite entra nella lista di smartphone aggiornati alla MIUI 12.5 Enhanced

Sì, perché la MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi 10T Lite porta con sé un quantitativo a dir poco ricco di novità. Ma non novità estetiche o funzionali, bensì ottimizzazioni sotto vari profili, principalmente Centro di Controllo, schermata di blocco e barra di stato, ma non solo. Un quantitativo importante di ottimizzazioni e che ci auguriamo arrivino anche in occidente. Dico questo perché, almeno per il momento, l'aggiornamento contiene la build V12.5.4.0.RJSCNXM, cioè la MIUI 12.5 China Enhanced per Redmi Note 9 Pro 5G. In attesa che arrivi, potete comunque scaricare ed installare l'update (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi 10T Lite

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Centro di Controllo Aggiunta copia della descrizione della funzione Smart Life nelle impostazioni Ottimizzato l'effetto di vibrazione quando espandi la scheda funzione Risolto il problema che la prima scheda funzione a sinistra non può essere cambiata dopo essere stata espansa cliccandoci sopra Risolto il problema che non tutte le reti vengono visualizzate quando l'elenco WLAN del centro di controllo classico è schermato orizzontalmente Risolto il problema della schermata nera occasionale dopo l'accesso alla modalità di super risparmio energetico Risolto un problema per cui Wi-Fi e Bluetooth possono ancora aprire la pagina dei dettagli in modalità di super risparmio energetico Corretto l'errore di visualizzazione dello stato di collegamento dell'interruttore muto e vibrazione Risolto il problema della visualizzazione vuota della prima scheda funzione a sinistra Risolto il problema di scomparsa degli interruttori “scansione” e “mini finestra” Mi Cloud Risolto il problema di mancanza dell'elemento di sincronizzazione cloud della ricerca delle impostazioni Risolto il crash occasionale dell'applicazione del dispositivo di ricerca Risolto il problema per cui l'autorizzazione alla condivisione della posizione non può essere annullata Schermata di blocco Aggiunta la funzione di applicazione delle impronte digitali all'interruttore della schermata di blocco Ottimizzato l'utilizzo della memoria della funzione di uno schermo negativo della schermata di blocco Risolto il problema che la schermata di blocco è disattivata e talvolta lampeggia in nero quando si utilizzano i Super Wallpaper Risolto il problema per cui lo sfondo lampeggia quando l'impronta digitale è sbloccata su alcune interfacce quando lo schermo è spento Risolto il problema che il numero di cifre della password digitale non viene aggiornato dopo aver modificato la dimensione del carattere e il codice PIN si apre e scompare dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica Risolto il problema che quando l'impronta digitale viene sbloccata sulla pagina del gioco, c'è la probabilità che lo schermo sia sfocato Risolto il problema dell'animazione errata quando l'impronta digitale viene sbloccata dopo che lo schermo è spento su alcune interfacce Risolto il problema dell'impronta digitale e del guasto della funzione facciale dopo aver inserito la carta SIM Risolto il problema del nero lampeggiante quando si utilizzano i Super Wallpaper, quando lo schermo è sbloccato e l'impronta digitale è sbloccata per accedere all'interfaccia individuale Risolto il problema che la funzione di illuminazione dello schermo quando sollevato non funziona Risolto il problema che le informazioni sulla schermata di blocco scompaiono lentamente durante il processo di sblocco quando il viso o l'impronta digitale vengono sbloccati in alcune interfacce Risolto il problema che l'impronta digitale potrebbe lampeggiare in nero quando l'impronta digitale viene sbloccata immediatamente dopo che lo schermo è spento Risolto il problema che lo schermo è sempre nero dopo aver sbloccato l'impronta digitale e viene visualizzata solo la barra di stato Risolto il problema che le informazioni sull'ora della schermata di blocco non vengono visualizzate quando la funzione di Super Wallpaper è attivata dopo aver utilizzato il tema tripartito sulla schermata di blocco Risolto il problema della memoria anomala quando viene visualizzata l'animazione di ricarica Risolto il problema che quando si accede alla pagina di inserimento della password, il viso e l'impronta digitale vengono rilevati e sbloccati allo stesso tempo, c'è una probabilità di crash Risolto il problema per cui tutti i messaggi della schermata di blocco scompaiono dopo aver riagganciato il telefono e lo schermo si accende Risolto il problema occasionale che il contenuto della pagina della schermata di blocco non viene visualizzato quando viene attivato il Super Wallpaper dopo aver utilizzato il tema Barra di stato, notifiche Ottimizzata la logica di blocco delle notifiche mobili delle chiamate in arrivo Ottimizzata l'animazione dell'espansione e chiusura delle notifiche di gruppo Ottimizzata la visualizzazione delle notifiche di allarme Ottimizzato l'adattamento del centro notifiche e del tema tripartito Ottimizzato l'adattamento dei messaggi di notifica e della modalità scura Ottimizzata l'animazione quando la notifica della schermata di blocco scompare quando si tiene premuto il centro di controllo Risolto il problema della sovrapposizione del display di notifica mobile sotto uno sfondo trasparente Risolto il problema per cui gli angoli arrotondati venivano visualizzati in modo anomalo quando la notifica scorreva Risolto il problema che il menu a discesa del centro notifiche non riesce Risolto l'eccezione per cui la finestra pop-up di autorizzazione si sovrappone quando la notifica viene premuta a lungo Risolto l'eccezione di dimensioni e sfondo della notifica incoerenti causati dal blocco dell'app Risolto il problema dei fotogrammi persi dell'animazione di pulizia con un clic Risolto il problema per cui la barra di notifica non può essere abbassata quando lo schermo è bloccato Risolto il problema che la notifica mobile delle chiamate perse occasionalmente appare anormale Risolta l'eccezione per cui il permesso di sospensione delle chiamate perse non si apriva Risolto il problema per cui quando l'elenco delle notifiche espande le notifiche di gruppo, l'effetto di sfocatura dello sfondo delle notifiche secondarie non si aggiorna Risolta l'anomalia che il pannello di controllo multimediale non appare occasionalmente nella barra di notifica durante la riproduzione di musica Risolta l'anomalia del jitter di notifica della schermata di blocco occasionale quando lo schermo luminoso viene sollevato Risolto il problema che occasionalmente il pulsante di notifica viene visualizzato in modo anomalo in modalità scura Temi Risolto lo sfarfallio dello sfondo durante lo sblocco in alcune scene Risolto il problema con il servizio di sfondi in alcune scene Risolto il problema con la visualizzazione anomala di alcune pagine di anteprima dello sfondo Risolto lo sfarfallio dello schermo di sblocco dell'impronta digitale sull'interfaccia della schermata di blocco Risolte alcune scene quando la modalità scura è disattivata e lo sfondo ha ancora un effetto scuro Risolto il problema per cui lo sfondo del desktop diventa nero dopo essere uscito dalla modalità di super risparmio energetico Risolto un errore quando si fa clic sul Super Wallpaper per scaricarlo in modalità senza barriere Risolto il problema con la visualizzazione incompleta del testo su Earth Super Wallpaper Corrette le impostazioni dei Super Wallpaper e della sovrapposizione dei pulsanti Risolto il problema con la barra di navigazione nella parte inferiore dei Super Wallpaper nella pagina delle impostazioni non visualizzata chiaramente Risolto il problema con lo sfondo del desktop dello spazio avatar che era lo stesso dello spazio principale in modalità di risparmio energetico Risolvi la visualizzazione anomala dello sfondo del desktop impostato nello spazio avatar Quando si fissavano caratteri grandi, il testo nella pagina di selezione della pagina di selezione della posizione per il super sfondo si sovrapponeva Backup Ottimizzata la velocità di avvio della home page di backup locale Risolto il problema che la pagina di selezione del contenuto da ripristinare viene visualizzata vuota dopo il passaggio alla modalità scura Risolto il problema della perdita o del mancato ripristino dei dati di backup di alcuni utenti Risolti diversi problemi che causavano arresti anomali durante il processo di backup Risolto il problema per cui nell'interfaccia di ripristino di backup del telefono cellulare, abbassa la barra di stato per attivare o disattivare la modalità oscura che richiede “il backup si interrompe ripetutamente” Risolto il problema dello sfarfallio dello schermo quando si apre l'interfaccia sotto lo schermo orizzontale del backup del telefono cellulare Risolto il problema per cui il telefono è bloccato quando tocchi per annullare durante il processo di backup Risolto il problema per cui l'avanzamento verrà riavviato da 0 quando si torna in background per utilizzare altre applicazioni durante il processo di backup del disco e si inserisce nuovamente il backup dalla barra di stato Risolto il problema per cui quando il backup del telefono è completato al 100%, il backup mostra ancora in attesa Impostazioni Risolto il problema per cui selezionando “crittografia a livello aziendale” quando si aggiunge una rete WLAN il frame del nome di dominio sarà troppo stretto Risolto il problema che la pagina si blocca quando l'opzione “Mappa” è selezionata nella pagina “Gestione applicazioni-Apri collegamento per impostazione predefinita” Mi Account Ottimizzato il problema del mancato ottenimento del codice di verifica dell'accesso Sicurezza Nuovo menu “Sicurezza” nell'app delle impostazioni



