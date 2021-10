Samsung sfida i top brand cinesi con il suo pieghevole di lusso

Se pensate che Galaxy Fold 3 e Flip 3 siano il meglio che possa offrire Samsung nei pieghevoli, non avete ancora visto la serie W ed il suo prossimo esponente. Infatti, al fine di tenere Xiaomi e Huawei a bada in Cina nel mercato dei pieghevoli, il colosso coreano lancerà presto Samsung Galaxy W22 5G, nuovo pieghevole di lusso.

Samsung Galaxy W22 5G: cosa sappiamo del nuovo pieghevole destinato alla Cina

Prima di spiegare come sarà il nuovo W22, facciamo un refresh di ciò che rappresenta la gamma W, soprattutto in Cina. Da anni infatti, Samsung produce una serie di pieghevoli, storicamente clamshell poi divenuti appunto foldable negli ultimi tempi, pensati per dare un prodotto costoso e affidabile per i businessman più esigenti, da sempre estimatori dei cellulari “a conchiglia”. E se il primo esperimento W21 5G l'anno scorso è andato bene, ci si aspetta molto anche dal nuovo modello.

Design e specifiche

Il design del nuovo Samsung Galaxy W22 è nella forma pressoché identico allo Z Fold 3, ma il tocco premium è notevolmente più marcato. Infatti, oltre alla cerniera dorata (non sappiamo se in vero oro), c'è anche la placca dorata riportante il logo di China Telecom, che commissiona questo smartphone. Il display dovrebbe essere lo stesso da 7.6″ interno Dynamic AMOLED, mentre quello esterno dovrebbe essere da 6.2″.

I dubbi possono però esserci sul chipset. Sebbene su Fold 3 ci sia Snapdragon 888, per alzare il livello, Samsung potrebbe integrare il più potente Snapdragon 888+, ad oggi inedito sugli smartphone del colosso sudcoreano. Ci aspettiamo ovviamente almeno 12 GB RAM e 512 GB di storage, mentre la batteria resterebbe da 4.400 mAh ricaricabile a 25W. Non mancherà S-Pen integrata.

Per la fotocamera, anche qui ci si aspetta una conferma del fratello minore (per costo) con 3 moduli da 12 + 12 + 12 MP, mentre la selfie camera esterna resterebbe da 10 MP e quella interna, sotto al display (per il prezzo che vedrete, è il minimo) invece sarebbe da 4 MP.

Samsung Galaxy W22 5G – Prezzo e data di uscita

Il nuovo pieghevole Galaxy W22 5G arriverà sul mercato nelle prossime ore, cioè nella data del 13 ottobre 2021. Il prezzo invece, sembra possa aggirarsi intorno ai circa 2.552€ (18.999 yuan), che è effettivamente il doppio di quanto costa Fold 3, ma considerando i materiali ed il target, ci stanno tutti. Come già anticipato, è un dispositivo pensato per la sola Cina, al massimo per l'Estremo Oriente, quindi non immaginatevelo qui in Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu