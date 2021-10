Xiaomi Mi Watch Lite best buy assoluto a questo prezzo! | Coupon

L'indossabile low budget della casa cinese è stato lanciato in Italia in via ufficiale da tempo ma resta sempre un'alternativa valida ed economica, specialmente se proposto a prezzo stracciato: Xiaomi Mi Watch Lite è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa e si stratta di un'occasione imperdibile!

Xiaomi Mi Watch Lite imperdibile a 39€, con spedizione dall'Europa

Nato come rebrand di Redmi Watch, l'indossabile “entry level” del brand riprende le varie caratteristiche del modello cinese. Xiaomi Mi Watch Lite si presenta con un display TFT squadrato da 1.4″ e fa della leggerezza il suo vanto (appena 35 grammi). Lungo il bordo destro abbiamo un pulsante fisico per i controlli, ma comunque il pannello è una soluzione touch. La batteria da 230 mAh promette fino a 9 giorni di autonomia mentre tramite il GPS integrato il posizionamento sarà più preciso. Non mancano poi la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, le classiche funzioni di monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno e varie modalità sportive. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del wearable Xiaomi!

Con il nuovo codice sconto di GShopper Xiaomi Mi Watch Lite scende ad un prezzo super goloso, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store e la possibilità di pagare con PayPal. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

