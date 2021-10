TicWatch Pro 3 Ultra GPS ufficiale: doppio display e WearOS

Dopo il turno di Huami e i suoi nuovi Amazfit GTS 3, GTR 3 e 3 Pro, oggi tocca a Mobvoi che toglie il velo dal nuovo TicWatch Pro 3 Ultra GPS. E al contrario degli smartwatch di Huami, in questo caso siamo dinnanzi ad uno smartwatch senza sistema operativo proprietario, bensì con WearOS. Ma questa non è l'unica specifica degna di nota del nuovo esponente della serie TicWatch: vediamo quali sono le novità introdotte per il mondo wearable.

Mobvoi presenta TicWatch Pro 3 Ultra GPS: ecco quali sono le novità









Rispetto al modello precedente, TicWatch Pro 3 Ultra GPS punta ad un settore ben specifico, ovvero quello di coloro che sono soliti vivere all'aria aperta. E lo fa fornendosi di una certificazione militare MIL-STD-810G che lo rende più robusto del suo predecessore, certificazione IP68 e geolocalizzazione GPS (con GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou) coadiuvato da bussola e barometro. Misura 47 x 48 x 12,3 mm, pesa 41 g e la scocca in acciaio inox è disponibile nell'unica colorazione Shadow Black. Il cinturino da 22 mm è in gomma fluorurata (o in pelle per la variante 4G) ed è intercambiabile.

Come il recente TicWatch Pro X e altri modelli del passato, anche questo nuovo modello vanta un doppio display 2.0 con tecnologia FSTN (Film Super Twisted Nematic). Questo duplice schermo fa sì che sopra al pannello AMOLED da 1,4″ 454 x 454 pixel con protezione Gorilla Glass ce ne sia uno mono-cromatico e trasparente. Quando non viene utilizzato quello principale, lo smartwatch switch automaticamente a quello secondario per preservare la batteria. In questo modo, è possibile ottenere un'autonomia fino a 72 ore con un utilizzo standard e fino a 45 giorni con un utilizzo minimale.

Il chipset è invariato, cioè lo Snapdragon Wear 4100 con 1 GB di RAM ed 8 GB di storage, ma il sistema a doppio processore Mobvoi lo rende più potente, a detta dell'azienda con un boost del +40%. Il comparto salutistico si basa sul monitoraggio cardiaco 24h con rilevamento di battito irregolare (IHB/AFib), ossigeno nel sangue SpO2, fatica mentale, tracciamento del sonno TicSleep e gestione dello stress TicZen. Tutti parametri che vanno a sostegno delle più di 20 modalità sportive per l'analisi della propria attività di allenamento, anche ad alta intensità (HIIT).

Essendo basato su WearOS, TicWatch Pro 3 Ultra GPS è uno smartwatch basato sull'ecosistema software di Google e tutto ciò che ne consegue. Pertanto c'è il supporto a Google Assistant, ai pagamenti contactless con Google Pay tramite NFC e la possibilità di usare Spotify per ascoltare musica direttamente dallo smartwatch con cuffie Bluetooth. La connettività avviene tramite Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n, ci sono speaker e microfono e il supporto alla ricezione di notifiche e l'invio di messaggi. C'è anche una versione con modem LTE per la gestione delle chiamate in autonomia.

Prezzo e disponibilità

TicWatch Pro 3 Ultra GPS è disponibile in Italia sullo store ufficiale Mobvoi e su Amazon ad un prezzo di 299,99€ per la versione base e 359,99€ per quella 4G.

