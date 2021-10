Redmi Note 9 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Dopo i top di gamma, anche i modelli mid-range stanno iniziando a ricevere la MIUI 12.5 Enhanced, come dimostra la partenza del roll-out per Redmi Note 9. Prima è toccato a Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T e Redmi 9T, persino al più datato Redmi Note 8 ma adesso anche modello base della serie 9 si sta aggiornando. Anche perché parliamo di un aggiornamento di importanza quasi cruciale per la gamma Redmi, particolarmente capita dai bug di MIUI 12 e 12.5.

È il turno di Redmi Note 9 a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced

Essendo un modello arrivato in India ed Europa, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced che sta venendo rilasciato su Redmi Note 9 è in versione Global. Parliamo del firmware siglato come V12.5.2.0.RJOMIXM, ma anche in questo caso vi avvertiamo che l'aggiornamento è ancora fermo in fase Stable Beta. L'update sta arrivando via OTA ai beta tester che fanno parte del programma Mi Pilot e solo quando non verranno segnalati bug rilevanti allora arriverà anche al resto degli utenti. Fino a quel momento, potete comunque scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi Note 9

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a ottobre 2021. Maggiore sicurezza del sistema. Schermata di blocco Novità – Nuove opzioni per le impronte digitali Ottimizzazione – Utilizzo della memoria dell'App Vault quando il dispositivo è bloccato Correzione – Lo schermo lampeggiava dopo il blocco quando venivano utilizzati i Super Wallpaper Correzione – Gli sfondi lampeggiavano quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco delle impronte digitali Correzione – Si verificavano anomalie di visualizzazione quando si utilizzava lo sblocco dell'impronta digitale con i giochi Correzione – Problemi con l'animazione dell'impronta digitale in diverse scene Correzione – Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale venivano disattivati ​​dopo l'installazione di una scheda SIM Correzione – In alcuni casi lo schermo lampeggiava quando si utilizzava lo sblocco tramite impronta digitale con i Super Wallpaper Correzione – “Alza per riattivare” si disattivava inaspettatamente in alcuni casi Correzione – Le notifiche della schermata di blocco non scomparivano in tempo quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco con l'impronta digitale o con il volto Correzione – Lo schermo lampeggiava quando in alcuni casi veniva utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Nessun elemento, tranne la barra di stato, veniva mostrato sullo schermo dopo aver utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Problemi con l'orologio della schermata di blocco quando venivano utilizzati temi di terze parti e Super Wallpaper Correzione – Problemi di utilizzo della memoria durante la visualizzazione dell'animazione di ricarica Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali Barra di stato e notifiche Ottimizzazione – Compatibilità di temi di terze parti per la barra di notifica Ottimizzazione – Regolazioni della modalità scura per le notifiche Correzione – Le notifiche mobili si sovrapponevano quando veniva utilizzato lo sfondo trasparente Correzione – Le notifiche mobili si sovrapponevano quando veniva utilizzato lo sfondo trasparente Correzione – Le notifiche non venivano visualizzate correttamente quando veniva utilizzato il Blocco app Correzione – Le animazioni più pulite non venivano visualizzate correttamente Correzione – In alcuni casi non era possibile aprire l'area delle notifiche Correzione – Le notifiche non venivano visualizzate correttamente dopo le chiamate perse Correzione – Problemi con le autorizzazioni dopo le chiamate perse Correzione – I controlli del giocatore non venivano sempre visualizzati nell'ombra delle notifiche Correzione – Le notifiche non venivano sempre visualizzate correttamente quando veniva utilizzato “Alza per riattivare” Correzione – I pulsanti non venivano sempre visualizzati correttamente nelle notifiche quando la modalità scura era attiva



