Redmi 9 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Prosegue l'opera di diffusione della MIUI 12.5 Enhanced: pochi minuti fa vi abbiamo parlato del suo arrivo su Redmi Note 9 e adesso tocca a Redmi 9. Proprio come accaduto per il modello Note, anche in questo caso l'aggiornamento era partito prima per altri modelli, come Redmi 9T aka Note 9 4G. Ma è solo questione di tempo prima che tutti i modelli compatibili vengano aggiornati dal team software di Xiaomi. Anche perché parliamo di un update molto importante per i modelli più economici, ovvero quelli più afflitti dai bug occorsi con MIUI 12 e 12.5.

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced giunge sull'entry-level Redmi 9

Il changelog della MIUI 12.5 Enhanced non si presenta molto nutrito per Redmi 9, però, a differenza di quanto visto su altri modelli mid-range. Fatto sta che l'aggiornamento è già in fase Global, con il rilascio della build V12.5.3.0.RJCMIXM che però non è ancora disponibile per tutti. L'aggiornamento è ancora fermo alla fase Stable Beta, pertanto destinato unicamente ai beta tester che fanno parte del gruppo Mi Pilot. Attendendo che il rilascio diventi pubblico, potete comunque scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi 9

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a ottobre 2021. Maggiore sicurezza del sistema.



