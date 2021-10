La serie OnePlus 7/7T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.4.1: tutte le novità | Download

Il tempo passa per il quartetto composto da OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro ma la compagnia cinese continua a fornire aggiornamenti, anche se non proprio regolari (sono passati due mesi dall'ultimo update): ecco tutte le novità che porta con sé la OxygenOS 11.0.4.1, insieme ai link per il download.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro ricevono la nuova OxygenOS 11.0.4.1 | Download

Partiamo col dire che le novità del nuovo aggiornamento per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si contano sulle dita di una mano: la OxygenOS 11.0.4.1 introduce le patch di sicurezza di ottobre, insieme a vari miglioramenti per la stabilità del sistema (e immaginiamo i soliti fix di rito). Viene corretto un problema dell'app Telefono: ora le chiamate in arrivo vengono visualizzate senza difetti.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornate ad ottobre 2021 Stabilità del sistema migliorata

Telefono Risolto il problema della visualizzazione ritardata dell'interfaccia delle chiamate in arrivo



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.4.1 è attualmente in fase di rilascio tramite OTA ed arriverà a bordo di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro nel corso delle prossime ore (ovviamente sempre in base alle tempistiche del roll out incrementale). Se preferite procedere con il download ed il flash manuale dell'update trovate i nuovi firmware direttamente all'interno del nostro articolo dedicato.

