Samsung One UI Book 4 ufficiale: la One UI 4 arriva su PC Windows

Con l'annuncio di questa inedia One UI Book 4 vediamo consolidarsi il matrimonio fra Microsoft e Samsung in essere da qualche anno. Già da tempo, infatti, sui PC Windows e sugli smartphone Samsung ritroviamo elementi software condivisi da parte delle due aziende. Ma con questa novità il tutto prende una piega ancora più incisiva, portando a tutti gli effetti l'esperienza della One UI 4.0 su Windows 11. A proposito di One UI 4.0, avete visto la lista degli smartphone che saranno aggiornati? Ma a parte questo, vediamo cosa comporterà questo nuovo approccio software per gli utilizzatori di dispositivi targati Samsung.

Samsung porta l'interfaccia della One UI 4 sui PC Windows

Partiamo col dire che l'esperienza generale di Windows 11 non cambierà, ma verrà piuttosto arricchita dall'aggiunta di nuovi elementi ereditati dalla One UI 4.0 di Samsung. La volontà da parte di Samsung è quella di ricreare una UI che sia familiare agli utenti Samsung, creando un senso di continuità fra smartphone e PC.

La prima aggiunta riguarda la rivisitazione dei menu delle impostazioni. Sulla One UI Book 4 ritroviamo le stesse voci che siamo abituati a vedere sugli smartphone Samsung, così come la stessa impostazione grafica. Da qui possiamo regolare i vari parametri per connettività, suoni, display, batteria, prestazioni, tastiera e consultare le informazioni sul dispositivo.

Viene aggiunta anche l'app Samsung Note, facilitando la condivisione di documenti fra smartphone e PC. Qualsiasi documento che verrà creato su una delle due piattaforme sarà automaticamente sincronizzata sul proprio account Samsung. In questo modo, un file di testo che stiamo scrivendo sul telefono potrà essere proseguito e condiviso da PC, o viceversa.

Infine, l'altra app che è stata aggiunta in Windows 11 è la Galleria, disponibile anche con lo stesso tema scuro degli smartphone Samsung. Come per l'app Note, vale lo stesso discorso di UI unificata e sincronizzazione di foto e video.

Potete vedere tutte queste novità riassunte nel video ufficiale di Samsung:

Samsung One UI Book 4 – Modelli compatibili

Come specificato da Samsung, l'obiettivo è quello di unificare l'ecosistema per gli utilizzatori di smartphone e PC del proprio catalogo. Per questo, la One UI Book 4 sarà disponibile unicamente sui notebook Samsung aggiornati a Windows 11. Ecco su quali modelli:

Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Book Pro

Samsung Galaxy Book Pro 360

Samsung Galaxy Book Flex 2

Samsung Galaxy Book Odyssey

