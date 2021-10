Crea la giusta atmosfera con lampada touch RGB AUKEY, in sconto a metà prezzo

Quando si tratta di accessori tech la casa cinese ha sempre la soluzione giusta: se avete bisogno di una lampada da comodino semplice ed essenziale o di una luce da notte oppure di una lampada LED RGB per creare atmosfera, questo gadget AUKEY farà di certo al caso vostro. E grazie all'offerta dedicata… l'acquisto diventa un'occasione!

La lampada LED RGB touch di AUKEY è super conveniente con questo codice sconto

La lampada LED di AUKEY porta un tocco di colore all'ambiente: si tratta infratti di una soluzione con luce RGB, con luminosità variabile e controlli touch. Il dispositivo integra una batteria da 2.200 mAh, utile per circa 5 ore di utilizzo continuo (alla luminosità massima). La ricarica avviene tramite microUSB ed è presente anche una pratica funzione per cambiare colore automaticamente. Inoltre la parte inferiore ospita un pratico appiglio che permette di agganciare la lampada e posizionarla in qualsiasi punto desiderato.

La lampada LED RGB con controlli touch di AUKEY è in offerta a metà prezzo con il codice sconto dedicato (si tratta della confezione da due unità). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

