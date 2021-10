Nothing potrebbe sfidare OnePlus… con uno smartphone!

Sembra passata un'eternità dall'addio di Carl Pei a OnePlus: la figura storica della casa cinese ha dato vita alla sua start-up e dopo mesi di attesa abbiamo visto il debutto delle prime cuffie TWS Ear (1), soluzione economica dal look accattivante ed un prezzo invitante. Ed ora sembra che sia arrivato il momento di passare al livello successivo e cominciano a circolare le prime voci in merito a Nothing Phone (1), primo smartphone del brand neonato.

Nothing Phone (1) potrebbe essere il primo smartphone dell'ex di OnePlus

Ovviamente questa non è la prima volta che si parla della possibilità di vedere un telefono a marchio Nothing ma se finora ci sono stati principalmente concept e speculazioni, ora è tempo di passare “ai fatti”. Si tratta sempre di indiscrezioni e come tali vanno trattate, ma stando ad un insider indiano sembra che Nothing lancerà il suo primo smartphone e non ci sarà nemmeno da attendere parecchio: il debutto sarebbe fissato addirittura nei primi mesi del 2022. Il nome Nothing Phone (1) è da prendere con le pinze, in quanto manca qualsivoglia dettaglio certo.

Da pochissimo, la start-up di Carl Pei ha annunciato una collaborazione con Qualcomm e com'è ovvio la mente è andata subito alle piattaforme audio della compagnia statunitense. Tuttavia non è da escludere che questa partnership possa essere ancora più profonda e prevedere anche l'utilizzo di chipset Snapdragon per il presunto smartphone di Nothing. Un ennesimo tassello che si aggiunge al quadro, dopo l'acquisizione di Essential: la casa di Carl Pei possiede i brevetti del celebre marchio di Andy Rubin (papà di Android).

Ripetiamo ancora una volta che per ora non vi è alcuna certezza e che non è dato di sapere se Nothing Phone (1) diventerà effettivamente realtà. Intanto i leak continuano e riferiscono anche dell'esistenza di Nothing Power (1), una power bank in arrivo nel corso dei prossimi mesi (a stretto giro o comunque entro fine anno).

