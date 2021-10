L’aspirapolvere senza fili più economico di Xiaomi costa solo 50€

Se puntate ad un aspirapolvere senza fili economico e senza troppe pretese – seppur mantenendo un buon grado di affidabilità – allora date un'occhiata a Xiaomi Deerma VC01: si tratta del prodotto meno costoso del brand, che diventa ancora più conveniente grazie al codice sconto dedicato e alla spedizione gratis dall'Europa!

Codice sconto Xiaomi Deerma VC01: un'occasione da non perdere ad un prezzo mini

In termini di caratteristiche Xiaomi Deerma VC01 non è di certo un mostro, ma sa il fatto suo: l'aspirapolvere senza fili ciclonico arriva con un design minimale, un corpo leggerissimo (1.6 kg) ed una potenza di aspirazione fino a 8500 PA (con un motore da 43.000 rpm). In confezione sono presenti vari accessori, per una pulizia completa ed approfondita in ogni angolo della casa. La batteria è un'unità da 2.200 mAh, in grado di offrire circa 30 minuti di autonomia. Presente all'appello un sistema di filtrazione a tre stadi, che termina con un filtro HEPA.

L'aspirapolvere senza fili ciclonico Xiaomi Deerma VC01 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, ad un prezzo super: di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu