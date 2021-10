Redmi Note 8 si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Continua il trattamento di favore per la variante asiatica di Redmi Note 8, che adesso sta già ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced. E no, non mi sto riferendo alla sua ultima variante 2021, bensì proprio al modello originale che risale ormai al 2019, due generazioni fa. Allora venne lanciato con la MIUI 10 basata su Android 9 Pie e da allora ha ricevuto i due major update che gli hanno permesso di arrivare alla MIUI 12.5. Tuttavia, lo smartphone è disponibile anche in Europa ma la ROM europea (così come quella Global) è ancora ferma alla MIUI 12.

È tempo di MIUI 12.5 Enhanced anche per Redmi Note 8: ecco le novità

Ben diversa è la situazione in Cina, dove non soltanto è stato aggiornato alla MIUI 12.5, ma anche alla sua ultima edizione Enhanced. Un'edizione che molti stanno attendendo, in quanto è un aggiornamento che punta tutto sull'ottimizzazione di prestazioni e consumi. Per il momento, però, la build rilasciata da Xiaomi è la V12.5.2.0.RCOCNXM, quindi la MIUI 12.5 China Enhanced. Speriamo non ci sia bisogno di attendere molto prima che arrivi anche in occidente. Fino ad allora, potete comunque scaricare ed installare manualmente la 12.5 Enhanced (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi Note 8

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Schermata di blocco Aggiunta la funzione di applicazione delle impronte digitali all'interruttore della schermata di blocco Risolto il problema della memoria anomala quando viene visualizzata l'animazione di ricarica Risolto il problema che quando si accede alla pagina di inserimento della password, il viso e l'impronta digitale vengono rilevati e sbloccati allo stesso tempo, c'è una probabilità di crash Barra di stato e notifica Risolto un problema per cui la barra di notifica non poteva essere abbassata a schermo intero quando si utilizzava il tema a tre parti Backup Risolto il problema che la pagina di selezione del contenuto da ripristinare viene visualizzata vuota dopo il passaggio alla modalità oscura



