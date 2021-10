Xiaomi presenta una nuova serratura smart al top, con sblocco 3D e display AMOLED

La casa Xiaomi è sicuramente l'obiettivo di sempre più utenti, per completezza e funzionalità. E uno di questi prodotti, tra i più interessanti, è sicuramente la serratura smart, con i suoi vari metodi di sblocco. E diventa ancor più interessante con il nuovo modello Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X, soluzione top che punta sullo sblocco tramite riconoscimento facciale 3D ed arriva perfino con un display AMOLED a colori!

Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X: tutti i dettagli sulla nuova serratura smart con riconoscimento facciale 3D

La nuova serratura intelligente Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X offre un sistema di sblocco con riconoscimento facciale 3D avanzato rispetto anche alla generazione precedente. Il dispositivo utilizza due fotocamere adibite a questo compito, racchiuse in un comparto ovale e soprattutto un piccolo display AMOLED che permette di visualizzare sia il proprio viso che i vari parametri del dispositivo (come lo stato generale e l'autonomia residua).







Insomma, con queste feature, la sicurezza in casa diventa ancora più sicura, in quanto le serrature portano un grado di personalizzazione molto alta ed una privacy più forte. Come avvenuto con altre serrature con riconoscimento facciale 3D del brand, anche a questo giro abbiamo la possibilità di impostare anche altri metodi di sblocco (come PIN, NFC, impronta digitale, Bluetooth, chiave e così via). Presente all'appello il supporto per Xiaomi Home ed Apple HomeKit; l'autonomia è affidata ad una batteria da 6.250 mAh, per un'autonomia di oltre sei mesi.

La serratura Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X sarà lanciata in Cina dal prossimo 12 ottobre, giorno il cui sarà confermato anche il prezzo di vedita.

