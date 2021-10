Non fatevi scappare il mouse gaming Black Shark con il 20% di sconto su Amazon!

Black Shark è sicuramente uno dei brand per gaming mobile più interessanti sul mercato, perché oltre agli smartphone, si costella di accessori super interessanti come ventole, auricolari e mouse gaming. E proprio quest'ultimo, il mouse gaming wireless Black Shark Mako M1, è ora in offerta con uno sconto imperdibile del 20% su Amazon.

Black Shark Mako M1: ecco come ottenere il mouse gaming wireless in offerta con il 20% di sconto

Il mouse wireless di Black Shark si presenta dallo stile ergonomico e adatto per giocare comodi e senza sforzi. Inoltre, si avvale di tutto un contorno di luci RGB, che potete regolare, così come i 6 tasti funzione, tramite software su PC. Oltre a ciò, abbiamo una doppia modalità di connessione, sia cablata che appunto senza fili tramite connettore USB Wi-Fi 2.4 GHz.

Quanto alla corsa, abbiamo un sensore ottico da 10k Dpi, ma anche una leggerissima scocca a nido d'ape estraibile e sostituibile. In più, ha una comoda batteria ricaricabile per ricaricarlo in maniera rapida.

Per ottenere il Black Shark Mako M1 in offerta su Amazon, bisogna spuntare il doppio Coupon che vi porterà subito uno sconto del 20% sul prezzo finale a 29.99€, davvero una cifra imperdibile per questo tipo di prodotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

