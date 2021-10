Black Shark: nuove cuffie TWS gaming insieme ai 4S

Se Black Shark 4S e 4S Pro sono la nuova espressione del gaming del brand, le nuove cuffie TWS non sono da meno. Infatti, all'evento di presentazione, oltre ai nuovi flagship, vedremo anche le cuffie TWS da gaming Black Shark, che potrebbero prendere il nome di JoyBuds.

Black Shark JoyBuds: tutto sulle nuove cuffie TWS da gaming

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie del partner di Xiaomi ereditano il design dai Black Shark 4S, con la forte ispirazione Mecha, che riflette negli steli e nel case di ricarica. Come si può vedere, esistono in due colorazioni, nero e bianco, come risulta anche dalle immagini dal vivo. La conformazione dei padiglioni auricolari è semi in-ear.

Passando alle caratteristiche, Black Shark ha annunciato che saranno cuffie dotate di ultra bassa latenza, quindi con un ritardo inesistente durante il gioco. Molto probabile che i dettagli in verde siano anche illuminati da luci RGB. Non sappiamo altro, ma visto che mancano poche ore alla presentazione, non ci sarà da attendere molto.

Black Shark JoyBuds – Prezzo e data di uscita

Black Shark, come già anticipato, presenterà le nuove cuffie TWS il prossimo 13 ottobre 2021 (cioè domani), dove capiremo se effettivamente si chiameranno JoyBuds oppure in maniera più “tecnica”. Il brand le ritiene i primi modelli di questo tipo, ma non è propriamente corretto. In questo articolo infatti, trovate tutti i dettagli sugli auricolari Bluetooth in-ear Black Shark Lucifer T1, mentre sotto vi lasciamo il link all'acquisto.

