Risparmia con l’hub USB a 7 porte AUKEY: -40% di sconto, ma solo per pochi giorni!

Le offerte di AUKEY per festeggiare Halloween continuano con un'altra interessante iniziativa promozionale: l'hub USB 3.0 (dotato di ben 7 porte e realizzato con materiali top) è in offerta lampo con il 40% di sconto per un periodo limitato di tempo!

AUKEY CB-H6S: l'hub USB 3.0 a 7 porte scende di prezzo, ma solo per pochi giorni

Sottile ed elegante, con un corpo realizzato in alluminio spazzolato (color a argento) l'hub USB 3.0 a 7 porte AUKEY CB-H6S è l'accessorio perfetto da utilizzare in accoppiata con il vostro notebook e diventa ancora più interessante grazie all'offerta dello store ufficiale (che vedere un ribasso da non sottovalutare). Le porte USB 3.0 permettono un trasferimento dati super veloce mentre l'adattatore per l'alimentazione (da 36W) offre la massima sicurezza e stabilità durante il trasferimento.

L'hub USB 3.0 a 7 porte di AUKEY è in offerta a -40% sullo store ufficiale: si tratta di una promo lampo e non sarà necessario inserire un codice sconto. Inoltre vi segnaliamo che l'iniziativa promozionale terminerà il 2 novembre, quindi se siete interessati non dimenticate di ordinare il vostro hub! Di seguito trovate il link all'acquisto, dove troverete il prodotto già scontato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

E se vi interessano 2 lampade LED touch a metà prezzo, date un'occhiata qui (sempre per restare in tema AUKEY): anche in questo caso la promo terminerà il 2 novembre.

