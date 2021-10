Huawei MatePad Paper certificato: quale sorpresa ci attende?

Con il ritorno in grande stile di Huawei è arrivata anche una prima carrellata di tablet (tra cui l'ultimo MatePad 11), tutti in grado di regalare non poche soddisfazioni grazie all'implementazione di HarmonyOS 2, una gradita scoperta. Ed ora sembra che l'ecosistema del colosso tech cinese stia per espandersi ancora grazie a Huawei MatePad Paper: ma di cosa si tratterà?

Huawei MatePad Paper avvistato in una prima certificazione: che cosa ci aspetta?

Il nome è apparso a sorpresa nelle scorse ore nel database dell'ente IMEI, con una certificazione ad un terminale inedito siglato HMW-AL10. Purtroppo non ci sono dettagli in merito alle specifiche e alle caratteristiche di Huawei MatePad Paper e questo primo documento rappresenta solo un impatto iniziale con il terminale. Ovviamente ricordiamo che questo potrebbe anche non vedere mai la luce, quindi è bene prendere tutto con le dovute precauzioni.

Il nome MatePad Paper non può non far venire in mente un paper tablet, ossia un dispositivo che va a sostituire fogli e quaderni per prendere appunti. Si tratta di una soluzione che restituisce un feedback molto simile a quello della carta ma che permette di leggere o scrivere su un pannello e-ink. Ovviamente esistono varie tipologie di prodotti, dalla caratteristiche e dal prezzo variabile.

Per quanto riguarda la soluzione di Huawei, per ora non è dato di sapere quali saranno le caratteristiche di MatePad Paper. Tuttavia una cosa sembra certa: il colosso cinese potrebbe offrire un'ulteriore prodotto che andrà ad arricchire la sua offerta di tablet, seppur con un formato “poco comune”. Avremo a che fare con un vero e proprio paper tablet, oppure con una soluzione e-ink più classica? Purtroppo per avere una risposta dovremo necessariamente attendere ma almeno sappiamo che qualcosa bolle in pentola!

