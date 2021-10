Top 10 Antutu: gli smartphone più potenti di Settembre 2021

Dopo il mese di agosto, quello di settembre 2021 si è da poco concluso e quindi è il momento di tirare le somme con i punteggi Antutu. Come ogni mese, anche a questo giro non sono mancate le classifiche contenenti gli smartphone più potenti presenti in circolazione. Che siano top di gamma o mid-range, il ranking del blog asiatico ci aiuta a capire quali siano i telefoni più prestanti sotto il profilo della potenza bruta.

Questi sono gli smartphone più potenti di settembre secondo Antutu

Rispetto al mese precedente, l'ultima versione della classifica Antutu vede un cambio di vertice, con la prima posizione che viene sottratta da Black Shark 4 Pro al nuovo Red Magic 6S Pro. Era soltanto questione di tempo prima che gli ultimi flagship dotati di Snapdragon 888+ prendessero il sopravvento dell'elenco stilato da Antutu. Rimanendo sul podio, in terza posizione c'è un altro volto nuovo, ovvero vivo X70 Pro+. Anch'esso è basato sull'ultimo chipset high-end di Qualcomm, così come iQOO 8 Pro e ROG Phone 5S subito dietro in quarta e quinta posizione.

Ecco come appare oggi la top 10 degli smartphone più potenti di Antutu:

Red Magic 6S Pro Black Shark 4 Pro vivo X70 Pro+ iQOO 8 Pro ASUS ROG Phone 5S iQOO 8 OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Realme GT Xiaomi MIX 4

I mid-range più potenti di settembre per Antutu

Passando agli smartphone più economici, Antutu ha ovviamente rinnovato anche la classifica relativa ai medio di gamma più potenti che si trovano sul mercato. Ma a differenza dei top di gamma, a questo giro non c'è alcuna novità, con tutti e 10 gli smartphone invariati rispetto al mese passato. A guidare la classifica è quindi ancora Xiaomi Mi 11 Youth Edition aka 11 Lite 5G e il suo Snapdragon 780G che non troveremo più su altri smartphone. Il resto del podio è sempre nelle mani di Honor 50 e 50 Pro, entrambi guidati dallo Snapdragon 778G.

Ecco, quindi, come appare oggi la top 10 dei mid-range più potenti di Antutu:

Xiaomi Mi 11 Youth Edition Honor 50 Pro Honor 50 OPPO Reno 6 5G Redmi 10X 5G Realme Q3 Pro OPPO K9 5G Huawei Nova 8 Pro iQOO Z3 Huawei Nova 8

