Xiaomi MIX 4 debutta nella top di Antutu, ma non brilla | Agosto 2021

Arriva la nuova classifica Top 10 con i migliori flagship di Antutu, questa volta per il (caldissimo) mese di agosto 2021: se da un lato abbiamo grandi soddisfazioni per vivo, dall'altro l'ingresso di Xiaomi MIX 4 non convince più di tanto, dato che il top ha totalizzato un punteggio non troppo entusiasmante (nonostante la presenza dello Snap 888+).

Gli smartphone più potenti di agosto 2021 secondo Antutu: ecco la Top 10

Similmente a quanto visto per i mesi di giugno e luglio, il dominatore incontrastato della classifica Top 10 di Antutu rimane Black Shark 4 Pro anche per il mese di agosto 2021. Il top di gamma da gaming si riconferma una bestia di potenza nonostante la calura estiva ma la vera novità è rappresentata dalle nuove aggiunte, ossia iQOO 8/8 Pro e Xiaomi MIX 4. E mentre i due modelli di vivo volano in alto, il nuovo arrivato della serie MIX fa cilecca, restando ancorato alla nona posizione. Di seguito trovate la classifica completa.

Per chi preferisce la versione testuale, ecco l'elenco dei migliori smartphone top di gamma di Antutu per il mese di agosto 2021.

Black Shark 4 Pro iQOO 8 Pro Red Magic 6 Pro iQOO 8 OnePlus 9 Pro OPPO Find X3 Pro OnePlus 9 Realme GT Xiaomi MIX 4 vivo X60 Pro+

Come da copione ora non resta che attendere la classifica dei migliori mid-range. Il mese di luglio ha visto il dominio di Xiaomi Mi 11 Lite 5G: il piccolo della serie 11 sarà stato in grado di reggere anche per agosto? Non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con l'elenco dei medio gamma.

