Amazfit GTR 3 Pro: basta un solo gesto per misurare tutti i parametri vitali | Video

I prossimi Amazfit GTR 3 e GTR 3e sono stati certificati per la prima volta, con tanto di immagini: gli scatti dedicati ai due indossabili mostrano il design di entrambi e stavolta c'è una sorpresa (anche se è bene prendere tutto con le dovute precauzioni fino ad una conferma ufficiale da parte della casa cinese).

Aggiornamento 08/10: il nuovo indossabile si mostra dal vivo (seppur celato) in un video, con la nuova funzione all-in-one in azione. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Amazfit GTR 3 e GTR 3e: tutto quello che sappiamo

Amazfit GTR 3 & GTR 3 Pro – Design e caratteristiche

I nuovi smartphone di Zepp (o Huami, che dir si voglia) sono stati certificati dall'ente Anatel, l'agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana. I dispositivi arrivano con le sigle A2035 e A2040, che dovrebbero fare riferimento ai prossimi Amazfit GTR 3 e GTR 3e. Stranamente abbiamo una sostanziale differenza di design tra i due modelli: la versione standard arriva con un display circolare, come ci si aspetterebbe da un dispositivo della gamma GTR, mentre la versione 3e (o meglio, la presunta tale) è caratterizzata da un display squadrato.

Quello che vedete in alto sarebbe quindi Amazfit GTR 3: l'indossabile dovrebbe avere dalla sua un display AMOLED da 1.39″ ed una batteria da 450 mAh, in grado di offrire fino a 24 giorni di autonomia. Come anticipato poco sopra – e come si evince osservando il dispositivo – abbiamo un modello simile al GTR 2, con un ampio schermo tondo.

Sono trapelate anche delle presunte immagini render, che mostrerebbero il design dello smartwatch. Inoltre sembra che avremo anche un Amazfit GTR 3 Pro, caratterizzato da un display da 1.45″ con densità di 331 PPI. Il modello Pro dovrebbe arrivare nelle versioni Sport e Classic (in base al cinturino in dotazione).

Sono state confermate anche alcune novità lato software e sensoristica: per prima cosa avremo una funzione all-in-one che consente con un singolo tap di misurare al volo tutti i parametri vitali contemporaneamente (frequenza cardiaca, SpO2, stress e frequenza respiratoria). La funzione ci viene mostrata in video: possiamo intravedere parte dell'interfaccia e il design circolare del wearable, ma purtroppo il dispositivo è celato da una cover protettiva. Per quanto riguarda la funzione all-in-one il funzionamento è semplice: basta un singolo tap ed un minuto d'attesa per misurare e visualizzare tutti i parametri vitali insieme.

In aggiunta, Huami ha rivelato che a bordo del watch troveremo un sensore ottico per il bio-tracking a sei canali, una soluzione avanzata in grado di offrire rilevamenti ad altra precisione ed il monitoraggio continuo dei livelli di SpO2.

Il dispositivo avrà dalla sua un cinturino in silicone oppure uno in pelle mentre sarà possibile sfruttare oltre 150 modalità sportive; non vi è certezza ma si vocifera del supporto alle chiamate e alla presenza di un assistente vocale. Ovviamente è impossibile non aspettarci Zepp OS lato software e il nuovo chipset Huangshan 2S a muovere i futuri modelli.

Amazfit GTR 3e: spuntano le prime indiscrezioni

Si passa poi a quello che dovrebbe essere Amazfit GTR 3e. Stavolta invece di mantenere lo stesso design, rimuovendo però il trasmettitore Wi-Fi (come avvenuto nell'attuale generazione), sembra che Huami abbia deciso optare per un vero e proprio cambio di stile. Infatti, rispetto alla versione standard abbiamo un look differente, con un display squadrato.

Al momento queste immagini sono tutto ciò che abbiamo sui prossimi indossabili del brand cinese. Non appena ci saranno altre novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Amazfit GTR 3 – Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione di Amazfit GTR 3 è stata annunciata di recente: l'evento si terrà il prossimo 11 ottobre per il mercato Global, mentre in Cina l'evento avrà luogo il giorno successivo. Oltre al GTR 3 avremo come protagonista anche il GTS 3 ma non viene fatta menzione delle rispettive versioni 3e, quindi bisognerà pazientare per sapere se ci saranno anch'esse. Idem per un'ipotetica incarnazione Pro, ad ora solo una voce.

Per quanto riguarda il prezzo, le indiscrezioni in merito al presunto Amazfit GTR 3 Pro parlano di una cifra intorno ai 225$, ovvero circa 194€ al cambio attuale. Per il modello standard si parla di circa 215$, ovvero 185€. Come al solito si tratta di un'informazione in cerca di conferma, quindi da prendere con le pinze.

