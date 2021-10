Amazfit GTS 3 protagonista di un leak con immagini, specifiche e prezzo

Dopo aver visto le prime indiscrezioni in merito al prossimo GTR 3 è arrivato il momento di passare all'altro smartwatch di punta di Huami: facciamo il punto della situazione sull'imminente Amazfit GTS 3 tra specifiche tecniche, immagini, prezzo e disponibilità sul mercato.

Amazfit GTS 3: tutto quello che sappiamo

Design, display e caratteristiche

Il dispositivo arriva con un design squadrato simile a quello del predecessore (qui trovate la nostra recensione) ma con un display più ampio ed un pulsante laterale leggermente più pronunciato (ma non troppo invadente, almeno dai render). Amazfit GTS 3 passa dagli 1.65″ del modello attuale ad un display AMOLED da 1.75″, con cornici maggiormente ottimizzate ed una risoluzione di 450 x 390 pixel. Il corpo è realizzato nuovamente in alluminio, con cinturini in silicone: questi dovrebbero arrivare nelle colorazioni Tera Rose, Ivory White e Graphite Black. La scocca dello smartwatch arriverà invece in versione Black o Gold.

Non ci sono dettagli per la batterie e il resto delle caratteristiche, tuttavia sappiamo che anche il modello GTS 3 avrà dalla sua Zepp OS. Probabile che anche questa versione sarà dotata della funzione all-in-one che consentirà di misurare tutti i parametri vitali (frequenza cardiaca, SpO2, stress e frequenza respiratoria) contemporaneamente, con un singolo tocco. Altro dettaglio che diamo per scontato è la presenza del chipset proprietario Huangshan 2S.

Similmente alla versione GTR 3 ci aspettiamo tantissime modalità sportive (oltre 150) ed un sensore ottico PPG per il bio-tracking migliorato, un modulo a sei canali ad alta precisione (con tanto di supporto al monitoraggio continuo dei livelli di ossigeno nel sangue SpO2). Non sappiamo se sarà presente il supporto alle chiamate e se ci sarà un microfono.

Amazfit GTS 3 – Prezzo e data d'uscita

Il nuovo Amazfit GTS 3 debutterà insieme al fratellone GTR 3: l'evento di lancio di Huami è fissato per il prossimo 11 ottobre a livello Global e il 12 ottobre per la Cina. Concludiamo con il presunto prezzo di vendita, che dovrebbe essere intorno ai 205$, circa 177€ al cambio attuale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu