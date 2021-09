Xiaomi: come fixare le notifiche nella MIUI China

Ogni volta che si parla di smartphone Xiaomi e MIUI, uno dei problemi più ricorrenti è quello legato alla ricezione delle notifiche. Essendo un'interfaccia di derivazione cinese, purtroppo ha ereditato le dinamiche che sono solite per le UI nate in Cina. Storicamente, i produttori hanno cercato di favorire l'ottimizzazione dei consumi energetici in tutti i modi possibili. E uno di questi modi è quello di “castrare” la gestione delle notifiche, limitando le app e i servizi che girano in background.

Fortunatamente le ROM occidentali, come la MIUI Global e la MIUI EEA, soffrono meno di questo problema, seppur possa esserci qualche strascico. Non a caso, ho stilato delle guide su come risolvere il problema delle notifiche in ritardo, così come i bug occorsi con Android 11 e quelli relativi alla sfocatura sullo sfondo. Ma non tutti usano per forze le ROM occidentali, specialmente coloro che acquistano modelli venduti solo in Cina. Per questo, in questo articolo vi spiego come settare le impostazioni della MIUI China in modo che il vostro Xiaomi non vi dia problemi con le notifiche.

Come risolvere i problemi di notifiche Xiaomi sulla MIUI China

Prima di tutto, cliccate sull'icona delle app di cui volete ricevere correttamente le notifiche e selezionate la voce “App info“. Dalla schermata che ne segue, abilitate la voce “Autostart“, abilitate tutti i permessi richiesti in “Permissions“, abilitate tutte le voci in “Notifications” ed impostate “Battery saver” su “No restrictions“.





Il prossimo step da seguire è regolare le impostazioni della connettività Wi-Fi. Di conseguenza, andate in “Impostazioni/WLAN/WLAN assistant” ed abilitate le due voci “Stay connected” e “Traffic mode“. In questo modo, lo smartphone permetterà alle app di accedere normalmente al traffico dati anche quando sono in background.

Adesso apri l'app Security, clicca sull'ingranaggio in alto a destra, poi su “Boost speed” e nella voce “Lock apps” selezionate le Google Apps e tutte le app che volete non vengano chiuse in automatico dalla MIUI. Dopodiché cliccate su “Clear cache when device is locked” ed impostate su “Never“.

A questo punto, sempre nell'app Security seleziona Game Turbo, clicca sull'ingranaggio in alto a destra e disattiva la prima voce “Game Turbo“.

Il prossimo step da eseguire è andare in “Settings/Battery“, cliccare sull'ingranaggio in alto a destra e impostare su “Never” le due voci iniziali “Turn off mobile data when device is locked” e “Clear cache when device is locked“. Dopodiché selezionate la voce “App battery saver“, cliccate sulle app interessate ed impostate “No restrictions“. Inoltre, entrate in “Scenarios” e disabilitate la “Sleep mode“.

Proseguendo, andate in “Settings/Privacy/Protection/Special Permissions” e dovete eseguire tutta una serie di regolazioni. Innanzitutto, cliccate su “Battery optimization” e disattivatelo per le Google App e per ogni app di cui volete ricevere le notifiche. Poi cliccate su “Do Not Disturb access” ed abilitate Google Apps e tutte le app desiderate. Poi cliccate su “Adaptive Notifications” ed impostate la voce “Android Adaptive Notifications“. Infine, cliccate su “Notification access” ed “Unrestricted data” ed abilitateli per tutte le app desiderate.

Una volta eseguiti tutti questi passaggi, la MIUI China non dovrebbe più darvi problemi con le notifiche sul vostro smartphone Xiaomi. Se invece avete una ROM Global o EEA, la totalità (o quasi) di questi settaggi dovrebbe essere già automaticamente settata.

