Realme Narzo 50A: il CMO del brand ne svela il chipset

Una delle serie di Realme più apprezzate nei vari mercati Global è sicuramente Narzo. Mai come quest'anno, l'espansione di questa gamma si è estesa fino al mercato italiano e pare che si sia già in procinto di trovare dei successori. Infatti, da un leak sono venuti fuori i render del prossimo Realme Narzo 50A ma anche i dettagli per Narzo 50i, di cui cerchiamo di capirne anche le specifiche tecniche.

Aggiornamento 15/09: Il CMO di Realme Global svela qualche chipset muoverà Narzo 50A. Tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

Realme Narzo 50A e 50i: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Non molto distante dallo stile dei precedenti Narzo 30, il design del 50A, svelato da OnLeaks, si avvale di una trama a righe laterale proprio sotto il bumper fotocamera, molto più esteso. Questo perché nello stesso modulo è incluso anche il sensore d'impronte, che l'azienda ha deciso di sistemare al centro ma comunque in un esercizio stilistico unificato.

Passando al display, non ne conosciamo la risoluzione, ma è molto probabile possa essere in HD+ LCD, considerando il target del prodotto. Non ci aspettiamo abbia un refresh rate a 90 Hz, ma non è del tutto escluso. Tra l'altro, persiste il notch a goccia.

Hardware e fotocamera

We choose MediaTek Helio G85 processor with 1GHz GPU & HyperEngine enhancements for all young players with our upcoming #realmeNarzo50A. Being an optimized & reliable processor I'm sure it will offer the young players the best experience. #narzo50series incoming! — Francis Wong (@FrancisRealme) September 15, 2021

Il capitolo hardware di Realme Narzo 50A era un mistero fino alle ultime ore, ma Francis Wong, CMO di Realme Global, ha appena svelato che questo modello si avvarrà del chipset MediaTek Helio G85. Oltre a ciò, abbiamo anche la presenza di un jack audio da 3.5 mm.

E dopo le notizie in merito alla versione 50A, da un leak di Mukul Sharma apprendiamo l'esistenza di un Realme Narzo 50i, che sembra essere posizionato nella fascia entry-level. Infatti, sebbene non si conosca moltissimo di questo smartphone, sappiamo che avrà due tagli di memoria: uno da 2/32 GB e uno da 4/64 GB. Ipotizzabile che possa sostituire la serie C del brand, ma è tutto da vedere.

Passando al lato fotocamera, Realme Narzo 50A si dovrebbe avvalere, visti i render, di 3 sensori. Il principale pare possa essere da 13 MP, degli altri non se ne conosce entità, ma ci aspettiamo macro, profondità oppure monocromatico. Per la selfie camera, pare che il sensore sia invece da 8 MP.

Realme Narzo 50A e 50i – Prezzo e data di uscita

Ulteriore incognita per il prossimo Realme Narzo 50A è senza dubbio quando ci sarà la data di uscita e ovviamente il prezzo. Non ci aspettiamo possa costare più di 120€ al cambio o comunque sul mercato Global. Quanto all'arrivo nello stesso, ci aspettiamo possa avvenire intorno ai mesi autunnali.

Intanto, qualche possibilità di vederlo anche in Europa aumenta. Questo perché da un nuovo leak apprendiamo la certificazione EEC proprio per quello che dovrebbe essere Realme Narzo 50A, con numero modello RMX3430. Chiaramente, quando guardiamo alle certificazioni, non possiamo dare per certo l'arrivo del dispositivo in determinati luoghi, ma non è escluso possa accadere.

