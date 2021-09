Doppia festa per OnePlus Watch: si aggiorna e ritorna in vendita

Nonostante i tanti problemi iniziali, il primo smartwatch della casa cinese sta procedendo spedito per la sua strada, introducendo novità, migliorie, bugfix e nuove funzioni tramite update. Se siete curiosi di provare il dispositivo e stavate aspettando il suo ritorno sul mercato, il tempo è arrivato: oltre all'aggiornamento B65 vi segnaliamo anche che OnePlus Watch è nuovamente disponibile all'acquisto!

OnePlus Watch: tutte le novità dell'aggiornamento B65

Il nuovo aggiornamento alla versione B65 per OnePlus Watch introduce alcune novità e miglioramenti. Tra questi abbiamo la modalità musica di Spotify, che consente di sincronizzare la propria playlist. Inoltre arriva anche la possibilità di visualizzare in tempo reale la navigazione, direttamente tramite l'indossabile. Di seguito trovate tutti i dettagli dell'update con il changelog completo.

Nuove aggiunte Modalità musica Spotify, sincronizza la tua playlist Spotify. Supporta la visualizzazione in tempo reale di alcuni tipi di navigazione Aggiunti 4 nuovi quadranti Supporta il collegamento con la sveglia del telefono

Ottimizzazioni Ottimizzato l'algoritmo dedicato al sonno (per rendere più intelligente il rilevamento del sonno) L'intensità della vibrazione può essere regolata nelle Impostazioni dell'orologio per ricevere promemoria più forti



Il firmware è attualmente in fase di rilascio ed arriverà a bordo dei modelli interessati nel corso delle prossime ore (ovviamente tramite l'app OP Health).

OnePlus Watch ritorna in vendita in Italia: ecco dove comprare l'indossabile

Insieme al nuovo aggiornamento arriva una novità per tutti gli utenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi l'indossabile fino a questo momento. OnePlus Watch torna disponibile all'acquisto in Italia ed è finalmente in vendita sia sul sito ufficiale (lo trovate qui) che su Amazon (tramite il box in basso, provate a disattivare AdBlock se non visualizzate il link), al prezzo di 159€.

