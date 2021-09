Xiaomi: un visore VR in arrivo? Per ora è un brevetto

Le possibilità tecnologiche di Xiaomi, lo sappiamo, sono effettivamente illimitate. Dai noti smartphone ai cani robot, possiamo trovare qualsiasi cosa. E non mancano i visori VR, che in passato abbiamo visto sul mercato. Manca però da un po' una nuova versione del visore VR, che Xiaomi ha attualmente in un brevetto, di cui ne apprendiamo le immagini.

Xiaomi: tutti i dettagli del visore VR nel brevetto

Il dispositivo che troviamo nelle varie immagini pubblicate nel leak su Twitter, ci mostrano un visore VR standard, senza particolari novità. Questo ci fa capire che il brevetto è mirato al lancio del prodotto e non di un prototipo pensato per introdurre una nuova tecnologia. Sulla parte superiore abbiamo un tasto centrale d'accensione, tasti del volume e andando sulla parte sinistra (destra se lo si guarda di fronte) una possibile microfono ed un ingresso jack e USB.

Dall'altra parte invece, si trova un controller circolare, forse a sfioramento, e 3 tasti funzione probabilmente per le varie modalità di visione. Da notare che l'area che compre gli occhi è abbastanza ampia, mentre la chiusura a strappo prende la testa ai quattro lati e tutti i lati sono regolabili. Sul davanti c'è solo un blocco che non si capisce se ammette lo smartphone o se il visore VR può essere legato ad attività indipendenti come quello del 2018.

Purtroppo, essendo un brevetto, non sappiamo quando Xiaomi possa pensare di lanciarlo sul mercato. Non è escluso possa arrivare a fine 2021 o nel 2022, ma al momento è troppo presto per saperlo. Certo, potrebbe rinfoltire un reparto sempre molto altalenante.

