L’auto elettrica più economica al mondo arriva dalla Cina

Quando si parla di vetture elettriche siamo abituati a nomi altisonanti come Tesla o NIO, a cui prossimamente si aggiungerà addirittura Xiaomi. Vari produttori di smartphone sono interessati a questo settore, ma per il momento solo la casa di Lei Jun si è cimentata nell'impresa (Huawei, ad esempio, preferisce concentrarsi sulle soluzioni IoT per auto). Non sappiamo quale sarà il prezzo della prima auto elettrica del brand cinese, ma di certo conosciamo bene quello della vettura più economica sul mercato… che arriva proprio da una connazionale!

Qual è l'auto elettrica più economica al mondo? Ecco le “alternative”

La nuova auto elettrica ElectricKar K5 (conosciuta anche con la sigla K5M-2500) è attualmente in vendita in Cina al prezzo di soli 1.700€ al cambio. Più che una vera e propria auto sarebbe corretto parlare di quadriciclo, ma – ovviamente – per una cifra del genere è impossibile aspettarsi qualcosa di superiore. Il design non è esattamente entusiasmante anche se si tratta di un veicolo in grado di ospitare due persone, con una lunghezza di 2.2 m, una larghezza di 1.09 m ed un'altezza di 1.62 m. In termini di velocità, il veicolo è in grado di raggiungere i 40 Km/h, con un'autonomia tra i 52 ed i 66 Km (a fronte di 8 ore di ricarica); il motore è una soluzione da 800W.

Se il 2021 ci ha regalato la stupenda K5, lo scorso anno abbiamo avuto un modello economico ancora più low budget rispetto al veicolo ElecticKar. Il prezzo è addirittura di circa 840€ al cambio – la Chang Li, la vedete in alto – ma parliamo di un mezzo in grado di spingersi fino ai 35 Km/h, anche se con qualche problemino alle prese con le salite. Ovviamente il look lascia ancora più a desiderare rispetto alla rivale K5; anche in termini di materiali sembra di avere a che fare con una qualità costruttiva discutibile. Allora, che ne pensate di questi due modelli super low budget? Vi affidereste mai ad un'auto elettrica di tale fascia di prezzo?

