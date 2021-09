Le eBike Himo e Bezior in offerta su Geekbuying vi regalano anche un gonfiatore

Con settembre che inizia è tempo di tornare a mobilitarsi tra lavoro, università e scuola. E con la tecnologia attuale, tutto questo è diventato veramente facile. Specie se ci si affida ad una bici elettrica come la Himo C20 o le Bezior M26 e M20, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e con gonfiatore in omaggio!

Himo C20, Bezior M20 e M26: quale bici elettrica scegliere in offerta su Geekbuying

Bezior M26

Quale scegliere tra le tre bici elettriche proposte? Se cercate un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo un elemento importante, allora la Himo C20 può essere quella che cercate. Con il suo motore da 250W, la sua batteria da 10 Ah e la velocità da 25 km/h, può garantirci spostamenti comodi e senza troppe pretese.

Bezior M20

Se invece volete salire di livello, con la Bezior M26 si può: grazie alle sue ampie ruote da 26″, la sua batteria da 48V 10.4 Ah, le sospensioni anteriori anti-shock, il motore da 500W e tanto altro può garantirvi sicuramente pedalate di ottimo livello e adatte ad ogni condizione di strada. Se cercate poi un modello più piccolo, potete affidarvi ad un'altra Bezior, il modello M20, più adatto alla quotidianità urbana senza rinunciare a potenza e velocità, grazie al motore da 350W e la velocità massima fino a 35 km/h.

Trovate tutti questi modelli di bici elettrica Himo e Bezior in offerta con codice sconto su Geekbuying a prezzi davvero ottimi e soprattutto tutte con spedizione da Europa gratis, senza dimenticare l'importante omaggio del gonfiatore, che viene spedito separatamente ma comunque dai magazzini europei.

