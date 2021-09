La friggitrice Zhenmi che cuoce i cibi senza fumo è l’ultima novità Xiaomi YouPin

Cuocere il cibo è diventata anche una questione di salute, quindi avere attrezzi adatti è sempre utile. Dalla Cina o meglio, da Xiaomi YouPin, c'è sempre una soluzione utile e questa volta si tratta di una friggitrice o macchina da cucina multiuso a infrarossi a marchio Zhenmi, che ha la capacità di non produrre fumo, il tutto ad un prezzo inquadrato.

Zhenmi Kitchen Machine: tutto sulla friggitrice a infrarossi Xiaomi YouPin

La macchina da cucina Zhenmi si presenta in un bel colore verde metallizzato, anche con un certo stile vintage ma che sta bene anche belle cucine più moderne. È piuttosto compatta, ma non meno potente di altri prodotti. Essendo una macchina multiuso, si può preparare il cibo nelle maniere più disparate: dall'arrosto allo stufato e ovviamente la frittura, il tutto in ben 19 programmi di cottura sul display incorporato.

Ma qual è il segreto di questa friggitrice? Come abbiamo già scritto non produce fumo, questo perché il riscaldamento avviene tramite infrarossi distanziati, si può raggiungere una temperatura massima di 500° ma anche mantenere la temperatura costante a 160°, così da cuocere senza bruciare. Questo è utile perché permette di ridurre gli acidi grassi e rendere ad esempio le patatine più croccanti ma più salutari.

La nuova friggitrice ad infrarossi Zhenmi approda quindi su Xiaomi YouPin e lo fa con un prezzo al cambio di circa 117€ (899 yuan), che per questo tipo di prodotti è sicuramente onesto. Non è escluso, tra qualche tempo, store come AliExpress possano importarla anche alle nostre latitudini e non sarebbe affatto male.

