Non solo iPhone: anche Huawei Mate 50 potrà usare la comunicazione satellitare?

Una delle indiscrezioni più intriganti sulla tecnologia degli ultimi tempi è senza dubbio quella che vede i prossimi iPhone con la possibilità di telefonare o inviare SMS anche se non c'è campo. Questo non poteva far altro che aprire questa feature ai brand cinesi, specialmente Huawei, che potrebbe dotare il Mate 50 con la comunicazione via satellite.

Huawei Mate 50: come funzionerebbe la comunicazione via satellite

A riportare questa possibilità è il leaker di Weibo Peng Peng Jun, che spiega come entro la fine dell'anno gli smartphone di brand cinesi saranno in grado di utilizzare la comunicazione satellitare e sostenendo che Apple non sarebbe ancora pronta. Ma come comunicano questi dispositivi senza rete mobile?

Tutto parte dal noto sistema di navigazione Beidou, come vi spieghiamo in questo articolo, sviluppato in Cina per la Cina ma che piano piano si sta ampliando a tutto il mondo. Grazie a questo sistema, sarà possibile inviare SMS via satellite, nel caso non vi fosse campo. E Huawei sembra il brand più avanti per la comunicazione via satellite, dato che già la serie P40 supporta in pieno la navigazione ad alta precisione Beidou.

Ma su quale smartphone debutterebbe quindi questa tecnologia? Sempre secondo il leaker sarebbe Mate 50 ad aprire le danze, almeno per Huawei. E secondo le ipotesi, se non ci fosse stato il Ban imposto dagli USA che ha portato ritardi e cambi di programma, probabilmente avremmo uno smartphone con comunicazione satellitare già nell'autunno 2021. Secondo le stime però, questo dovrebbe avvenire nella prima parte del 2022.

Siete allettati dall'idea? Credete che arriverà presto anche da noi questa tecnologia e che potrebbe risultare molto importante per quelle aree senza una concreta copertura di rete? Fatecelo sapere nei commenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu