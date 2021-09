Xiaomi Mi Pad 5 Pro debutta in sconto: potenza e praticità a portata di mano

Dopo il debutto della versione base, ora tutta anche al fratellone: il nuovissimo Xiaomi Mi Pad 5 Pro – uno dei dispositivi più richiesti e attesi da parte dei Mi Fan – debutta su Banggood in tutti i tagli di memoria: poteva mai mancare un'offerta con codice sconto? Ovviamente no!

Codice sconto Xiaomi Mi Pad 5 Pro: il tablet top debutta su Banggood

Rispetto al minore, Mi Pad 5 Pro monta un chipset Snapdragon 870, si spinge fino ad 8 GB di RAM ed è disponibile anche nella versione con connettività 5G. La batteria scende a 8.600 mAh ma la ricarica rapida schizza a 67W. Lato audio si sale a ben 8 speaker mentre per la fotocamera abbiamo un sensore principale da 13 MP, ma con il modello 5G (solo con questo) si passa a 50 MP. Il display rimane il pannello LCD da 11″ 2.5K a 120 Hz visto anche sul modello standard.

Il nuovo Xiaomi Mi Pad 5 Pro – in tutti i tagli di memoria, versione China, con firmware in cinese e inglese – è finalmente disponibile su Banggood con tanto di codice sconto dedicato. Di seguito trovate i link all'acquisto, insieme ai coupon: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Siete interessati al Mi Pad 5 in versione base? Allora non perdete il nostro approfondimento su dove comprare il nuovo tablet di Xiaomi, con tutti i dettagli.

