Huawei FreeLace Lite sono i nuovi e colorati auricolari per lo sport

Uno dei settori in cui Huawei è spesso e volentieri apprezzata è quello audio Consumer. Oltre alle FreeBuds, il brand ha anche una linea di auricolari Bluetooth pensati per gli sportivi, che ora si è ampliata con un nuovo modello. Infatti, arrivano sul mercato i Huawei FreeLace Lite, dalle ottime specifiche ed un prezzo onesto.

Huawei FreeLace Lite: tutto ciò che c'è da sapere sugli auricolari Bluetooth

Il design, con padiglioni semi in-ear, non si distacca molto dagli ultimi FreeLace Pro, ma assume un tono più colorato e sicuramente rivolto ad un pubblico decisamente più giovanile. Guardando poi alle specifiche tecniche, abbiamo driver dinamici da 13 mm, ma anche il supporto al Bluetooth 5.2. Non è presente l'ANC ma abbiamo una riduzione del rumore per le chiamate tramite AI.

Molto interessante anche la presenza di una modalità a bassa latenza per il gaming da smartphone a 110 ms. Per poterli gestire, i Freelace Lite sono dotati di tasti fisici. Abbiamo inoltre la certificazione IP55, ideale per fare sport e non temere il sudore. La batteria da 120 mAh garantisce circa 18 ore di riproduzione.

I nuovi auricolari Bluetooth per lo sport Huawei FreeLace Lite arrivano per il momento sul mercato cinese ad un prezzo di listino di circa 35€ (269 yuan). Non si sa quando li vedremo sul mercato Global ma non è escluso che arrivino, proprio come i predecessori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu