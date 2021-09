Realme V11s 5G ufficiale: compatto ed economico, ma sa il fatto suo

Come noi abbiamo la serie Realme Number e la serie C, in Cina la serie medio gamma è relegata alla serie Q e V. Lì è possibile trovare i medio base-gamma con alto rapporto qualità/prezzo. E proprio la famiglia V è quella che guarda maggiormente al ribasso, ma che spesso promette dispositivi interessanti. Come nel caso del Realme V11s 5G medio gamma che potremmo definire atipico per le sue specifiche tecniche e che viene proposto ad un prezzo in linea.

Realme V11s 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il nuovo Realme V11s 5G si presenta con un design molto simile a quello che abbiamo visto per Realme 8s (modello presentato in India). Per quanto riguarda il display, il dispositivo monta un pannello LCD IPS da 6.52″ di diagonale, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre lungo il bordo inferiore trova spazio il mini-jack per le cuffie. Lo spessore del dispositivo è di 8.4 mm, mentre il peso complessivo si aggira intorno ai 189 grammi.

L'interno dello smartphone ospita un chipset MediaTek Dimensity 810, ovviamente con il supporto al 5G, a cui si abbinano 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il nuovo arrivato monta un doppio modulo da 13 + 2 MP, mentre per la selfie camera troviamo un sensore da 8 MP. Lato software è presente Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0.

Realme V11s – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme V11s 5G è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 184€ al cambio (1.399 yuan) per la versione da 4/128 GB; il modello da 6/128 GB viene proposto invece a 210€ al cambio attuale, ossia 1.599 yuan.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu