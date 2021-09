Xiaomi Pad 5 sold out in Europa: il mercato dei tablet è rinato?

C'è voluto tempo, ma finalmente Xiaomi Pad 5 ha fatto il suo debutto in Europa, Italia compresa, segnando l'ingresso della compagnia di Lei Jun nel mercato dei tablet. A dire il vero, Xiaomi aveva già detto la sua nel settore, a partire dal 2014 con il primo Mi Pad a cui seguirono Mi Pad 2, Mi Pad 3 ed infine Mi Pad 4. Quest'ultimo arrivò nel 2018 e da allora l'azienda decise di fermarsi, complice anche un ristagnamento del mercato dei tablet. Nel mentre Apple ha continuato a fare da padrona con la sua famiglia iPad, un po' tutti i vari produttori Android hanno ridimensionato la propria offerta di tablet. Ma sembra che negli ultimi anni qualcosa sia cambiato, come dimostra l'interesse crescente sia da parte delle aziende che soprattutto dei consumatori.

Xiaomi Pad 5 convince i consumatori: finiscono le scorte del primo flash sale

Che lo Xiaomi Pad 5 avesse solleticato il palato (e il portafogli) dei Mi Fan lo si era notato sin da subito. L'apertura delle vendite in Cina era partita col botto, superano le 200.000 unità vendute in soltanto 5 minuti. Non è la prima volta che Xiaomi ci stupisce con sold out in pochi minuti, anche se questa volta parliamo di un tablet e non di uno smartphone.

Se avete seguito la presentazione ufficiale per l'Italia, allora saprete che le vendite di Xiaomi Pad 5 in Europa sono partite ieri 23 settembre. E la storia si è ripetuta: come segnalano gli addetti ai lavori, Xiaomi Pad 5 è andato sold out in Europa in meno di 10 minuti. Non a caso, se si prova a visitare lo store ufficiale italiano si può constatare che il tablet non è più disponibile all'acquisto, almeno per il momento.

Un risultato che ci aspettavamo, dato che Xiaomi è solita lanciare in flash sale i nuovi prodotti ad un prezzo molto allettante. Così è stato anche per Xiaomi Pad 5, che anziché costare i 399,90€ di listino è stato offerto per 24 ore a 299,90€. Una cifra che evidentemente ha attirato l'attenzione di molti, esaurendo le scorte che erano a disposizione (di cui non sappiamo la quantità, però). Se foste interessati ad acquistare Xiaomi Pad 5, sappiate che dovrete attendere le 18:00 del 30 settembre. A partire da quella data, potrete ottenerlo in bundle con la Xiaomi Smart Pen, del valore di 99€. Fino ad allora, recuperatevi la nostra recensione, così come il confronto con iPad Air.

