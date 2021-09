Recensione NOVOO 6 Ports Hub USB: praticità e completezza per i notebook

Lo smart working ma già precedentemente lo svilupparsi del mercato dei notebook ha richiesto sempre più accessori e supporti dedicati a questo tipo di soluzioni. Gli Hub USB vanno praticamente a ruba e ne esistono di tanti tipi e prezzi. Non sempre però si vuole rivolgere l’attenzione a prodotti noti ma costosi, quindi si guarda a qualcosa di più conveniente. Uno di questi, il NOVOO 6 Ports Hub USB di questa recensione, vuole essere un’alternativa compatta e completa, ma ci avrà soddisfatti?

Recensione NOVOO 6 Ports Hub USB

Contenuto della confezione

Più semplice che mai la confezione di questo NOVOO 6 ports Hub USB in recensione. Infatti, oltre al prodotto, troviamo solo la manualistica. Non si poteva pretendere di più, visto che di solito questi prodotti hanno già integrato quello che serve.

Design e materiali

Il design di questo Hub USB si presenta compatto, metallico e con un tono perfettamente adattabile a contesti lavorativi e domestici. I materiali poi sono sicuramente il pregio di questo accessorio, visto che l’alluminio ricopre il dispositivo. Il cavo USB-C per collegarlo al notebook è invece ricoperto in gomma spessa, forse un po’ troppo rigida, ma di buona qualità.

Funzionalità e Prestazioni

Dobbiamo dire che troviamo questo Hub NOVOO molto completo, pur mancando un ingresso Gigabit Ethernet. Poco male, considerando che abbiamo due porte USB 3.0, una USB Type-C per la ricarica e due porte per Card SD, di cui una standard ed una Micro.

Nello specifico, pariamo dalla porta di ricarica USB Type-C, con potenza massima fino a 100W, che vi permetterà di ricaricare notebook come MacBook Pro (dispositivo su cui è stato provato), ma anche MacBook Air e perché no, anche iPad Pro senza problemi ed in maniera rapida. Lo stesso vale per i modelli Windows, come ad esempio Huawei MateBook D su cui l’abbiamo testato per un confronto.

Guardando alla porta HDMI, è riuscita a reggere senza troppi patemi la connessione a monitor di varia entità, sia in Full HD , ma è riuscito senza problemi anche in 4K ma a 30 Hz, il che è assolutamente sufficiente per svolgere lavori di produttività o per guardare contenuti multimediali. Inoltre, è da segnalare che funziona indistintamente bene sia in Mirror Mode (cioè si replica il Desktop del notebook), sia in Extend Mode, ma attenzione che l’ingresso Type-C del vostro PC deve supportare almeno Thunderbolt 3 o DisplayPort.

Anche l’ingresso per schede TF e SD riesce a garantire un trasferimento file molto veloce e inoltre supporta numerose tipologie di schede, come SDHC, RS-MMC, MicroSDXC e SDHC fino a 512 GB e scrittura fino a 100 Mbps. Insomma, che siate fotografi professionisti o meno, ne rimarrete soddisfatti.

Il clou del NOVOO 6 Ports Hub USB lo ritroviamo sicuramente nelle due porte USB 3.0, che ci permettono non solo di collegare vari dispositivi come tastiere e mouse (con effetto immediato e senza mai una disconnessione), ma anche di utilizzare chiavette USB 3.0 permettendoci trasferimenti molto rapidi, con file da 2.5 GB trasferiti in circa 60/80 secondi (dipende dalla memoria Flash utilizzata, potrebbe anche essere più rapida. E anche con USB 2.0 riesce a garantire una velocità costante, scrivendo un file da 1 GB in appena 90 secondi.

Recensione NOVOO 6 Ports Hub USB – Prezzo e conclusioni

Che dire dunque, in conclusione, di questo Hub USB NOVOO? Il 6 Ports Hub è un prodotto che va visto a partire dal prezzo. Infatti, costando meno di 30€, grazie all’offerta che trovate sotto su AliExpress, è sicuramente un’alternativa valida a brand blasonati ma inevitabilmente costosi. Ricordiamo che dal 27 al 30 settembre 2021 ci sarà poi un evento in cui potrebbe essere ulteriormente in sconto. Il NOVOO 6 Ports Hub USB si propone quindi in ruolo di prodotto versatile, comodo ed affidabile pur non costando molto. L’unica “pecca” che possiamo trovargli è probabilmente il cavo un po’ troppo rigido, ma ci si passa facilmente sopra per quanto offre.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu