Honor 50 Lite potrebbe arrivare in Europa con design già noto

Sono passati alcuni mesi dal debutto della serie Honor 50, che è ormai attesa sul mercato Global. Nonostante ciò sembra che i leaker siano ancora in grado di catturare l'attenzione: pare che esista anche una versione Lite della gamma e che possa essere uno degli esponenti della nuova serie che arriverà da noi: stiamo parlando di Honor 50 Lite.

Honor 50 Lite: ecco cosa sappiamo

Design e display

Sebbene qualche tempo fa fosse stato certificato uno smartphone molto simile a Play 5 ma indicato proprio come 50 Lite, abbiamo ora indiscrezioni ben diverse. Infatti, secondo Teme su Twitter, il prossimo Lite sarebbe quanto di più vicino al modello X20, presentato in Cina qualche tempo fa.

Cosa vuol dire questo? Che abbiamo un design con camera bumper circolare, già visto storicamente in Huawei e non ultimo il Nova 8i arrivato da noi se ne avvale. Ecco, Huawei Nova 8i potrebbe essere d'esempio per collocare di quale smartphone ci potrebbe essere il rebrand.

Hardware e software

Dubbi più consistenti li abbiamo invece sull'hardware. Questo perché va compreso se Honor 50 Lite si avvale del cuore dell'X20 o proprio del Nova 8i di Huawei. Vale a dire, sarà un dispositivo 5G o 4G? Se eredita il chipset dell'X20, avremo allora un Dimensity 900, mentre se ereditasse le caratteristiche del Huawei, allora avremmo uno Snapdragon 662. Per la fotocamera, oltre ai 3 sensori posteriori, potrebbe avere anche una selfie camera a pillola, ma probabilmente a sensore unico.

Secondo il leaker Teme comunque, i benefici potremmo trovarli nel software, visto che il 50 Lite sarebbe dotato anch'esso dei Servizi Google per le nostre latitudini.

Honor 50 Lite – Prezzo e data di uscita

Il nuovo mid-range Honor non ha ancora una data di uscita ben definita, ma ci si può orientare con l'arrivo del fratello maggiore della serie 50, che potrebbe arrivare il prossimo 27 ottobre 2021, secondo varie indiscrezioni.

