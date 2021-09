FIIDO X: il crowdfunding su Indiegogo vola a oltre 1 milione di euro

Mentre entriamo nei mesi autunnali e abbiamo motivo di sperare che un ritorno alla normalità pre-pandemia si stia avvicinando. L'ultimo periodo storico può aver danneggiato molte parti dell'economia, ma è stata trasformativa per FIIDO E-bike, un marchio sportivo di tecnologia innovativa che ha lanciato la sua nuova bici elettrica FIIDO X, che è riuscita a raggiungere il traguardo di prima bici elettrica a superare il milione di Euro in crowdfunding su Indiegogo.

FIIDO X: i segreti di un successo milionario

Ma quali sono i segreti di questo successo su Indiegogo? Come fiore all'occhiello del brand, FIIDO X continua le eccellenti prestazioni di altri prodotti E-bike dell'azienda, ma se la guardiamo sia in termini di estetica che di esperienza funzionale, FIIDO X è notevolmente migliorata rispetto ad essi.

Design

A differenza del design tipico di una bici elettrica tradizionale, l'estetica minimalista e all'avanguardia di FIIDO X conferisce all'intera bici un senso di scienza e tecnologia future. Il corpo adotta il processo di stampaggio integrato in lega di magnesio e le linee del telaio sono lisce e dirette. Le luci anteriori e posteriori si integrano perfettamente con la carrozzeria.

Potenza

FIIDO X è la prima bici elettrica pieghevole al mondo con due binari di guida integrati per l'alimentazione a batteria. La batteria al litio ternaria da 417.6 Wh può supportare un'autonomia di oltre 130 km. Dotato di un sistema di rilevamento della coppia all'avanguardia e di un motore di coppia da 40 nm in grado di rilevare la forza di passo del ciclista per produrre una potenza elevata; Il sistema di trasmissione meccanica a 7 velocità può affrontare in modo efficiente varie condizioni ciclistiche complesse.

Sicurezza

FIIDO X dispone anche di un esclusivo sistema di sicurezza senza chiave, che sostituisce il tradizionale lucchetto a chiave con un lucchetto intelligente con password per affrontare meglio il rischio di furto della bici e delle costose batterie del reggi-sella. In combinazione con l'APP di FIIDO, la cui funzione verrà lanciata all'inizio del prossimo anno, può monitorare l'e-bike sempre e ovunque e condividere l'esperienza di guida con i ciclisti di tutto il mondo.

FIIDO X – Indiegogo

Se siete quindi interessati ad acquistare una bici elettrica di spessore e credete in questo tipo di mezzo, FIIDO X è sicuramente un progetto da non perdere in questo fine 2021. Lo speciale prezzo di Early Bird durante il periodo di crowdfunding ha sicuramente aumentato l'appeal del prodotto. Il progetto di crowdfunding di FIIDO X terminerà tra meno di un mese, quindi non bisogna esitare oltre. Potete trovare maggiori dettagli sulla pagina della campagna FIIDO X su Indiegogo e sul sito ufficiale del brand.

