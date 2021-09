Doogee X93 e CS2 sono la coppia perfetta: smartphone e watch a meno di 100€

Il produttore cinese specializzato in dispositivi super abbordabili torna a far parlare di sé con due nuovi prodotti, Doogee X93 e CS2: andiamo a scoprire tutte le novità su caratteristiche e prezzo, ma ovviamente si tratta di due dispositivi accessibili, già in offerta lampo su AliExpress.

Doogee X93 e CS2 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

X93

Per quanto riguarda il nuovo smartphone Doogee X93 si tratta di un budget phone economico, dotato di un display da 6.1″ HD+ (1280 x 600 pixel) con notch a goccia e dimensioni di 156 x 73.8 x 9.8 mm per un peso di 190.2 grammi. Facile da impugnare e dotato di un look collaudato ed accattivante, il dispositivo promette bene per gli utenti in cerca di un telefono votato al risparmio.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo offre una tripla camera da 8 + 2 + 2 MP ed un modulo selfie Samsung da 5 MP. Il cuore dello smartphone è il chipset MediaTek MT6580, soluzione quad-core fino a 1.3 GHz con 2 GB di RAM e 16 GB di storage (espandibile tramite microSD). Il sistema operativo è Android 10 Go, per la massima leggerezza, mentre la batteria è un'unità da 4.350 mAh. Presente all'appello il supporto Dual SIM, ma solo 3G per entrambi gli slot.

CS2

Oltre al nuovo smartphone, il brand cinese ha lanciato anche Doogee CS2, smartwatch economico dotato di un display da 1.69″ con curvatura 2D ed una scocca in lega di zinco. La batteria è un'unità da 300 mAh che offre fino a 15 giorni di autonomia. Ovviamente non mancano le solite funzionalità legate al monitoraggio della salute e del fitness (attività cardiaca, sonno, contapassi e fino a 24 modalità sportive).

Il dispositivo è dotato di tutte le funzionalità di rito, come il controllo della musica, le notifiche push per le applicazioni, il Bluetooth 5.0 e l'impermeabilità IP68.

Doogee X93 e CS2 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo budget phone Doogee X93 debutta su AliExpress al prezzo di 70.5€ (lo trovate qui): per maggiori dettagli potete dare un'occhiata anche al sito ufficiale del brand. Per lo smartwatch Doogee CS2 il prezzo è di 23.5€ (qui la pagina dedicata) e anche in questo caso per maggiori dettagli vi lasciamo al portale ufficiale della compagnia cinese.

Articolo sponsorizzato.

