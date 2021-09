Honor Earbuds 2 Lite e Router 3 portano relax e connessione in offerta su Amazon

Con la ripresa delle attività quotidiane come lavoro e scuola, è importante rimanere connessi con il mondo, ma anche sapersi staccare al momento giusto. Per questo, un'accoppiata come gli auricolari Honor Earbuds 2 Lite ed il router Honor Router 3 Wi-Fi 6+ in offerta con Coupon su Amazon possono essere la soluzione ideale.

Honor Earbuds 2 Lite e Router 3 Wi-Fi 6+: ecco come ottenere il Coupon su Amazon

Prima di capire come acquistare questi prodotti ad un prezzo vantaggioso, ve li spieghiamo in modo da conoscerli meglio. Partendo dagli auricolari Honor Earbuds 2 Lite, abbiamo un prodotto molto valido in quanto dotato di ANC, ottimi e ampi driver per ascoltare buona musica ed effettuare chiamate pulite, oltre a tutta una serie di funzioni smart che potete gestire grazie agli utili controlli touch. Nel caso voleste capirne di più, vi lasciamo la nostra recensione del prodotto.

Se invece vi preme avere una connessione forte e sempre stabile, l'Honor Router 3 può sicuramente fare al caso vostro. Questo grazie alla connettività Wi-Fi 6+, che permette di raggiungere i 2.976 Mbps in Dual Band (2.4/5 GHz), con una trasmissione tramite 4 antenne e tutta una serie di vantaggi come il supporto alle reti Mesh. Le 4 porte LAN infine sono tutte categoria Gigabit Ethernet.

Trovate quindi gli auricolari Honor Earbuds 2 Lite e l'Honor Router 3 in offerta su Amazon al prezzo rispettivamente di 69.90€ e 39.90€, ottenibili grazie al Coupon da spuntare nella pagina del prodotto. La promozione è valida fino al prossimo 10 settembre 2021.

Articolo sponsorizzato.

