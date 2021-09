vivo fa sul serio con la fotocamera removibile e immagina una soluzione inedita

Lo scorso anno vivo ha presentato il suo concept phone IFEA, un dispositivo dotato di una fotocamera removibile che può essere estratta dal bordo superiore e controllata da remoto (con la ricarica avviene tramite un pin magnetico ed un particolare alimentatore portatile) ma sembra che la casa cinese non sia intenzionata ad abbandonare questa idea, rendendola ancora più raffinata.

vivo continua a pensare ad uno smartphone con fotocamera removibile

Il nuovo brevetto di vivo è stato depositato a febbraio 2021 ed approvato il 2 settembre dall'ente WIPO (World Intellectual Property Organization). Il documento di circa 20 pagine mostra una nuova incarnazione dello smartphone con fotocamera removibile di vivo, questa volta con vari cambiamenti e migliorie. Per prima cosa il modulo staccabile è stato completamente ridisegnato: ora ci troviamo alle prese con un dispositivo dotato di pin magnetici e di una doppia faccia. Da un lato abbiamo una porzione di display, dall'altro la fotocamera principale (composta da un doppio sensore).

Il display appare completamente privo di fori o notch e all'occorrenza è possibile staccare il modulo e ruotarlo per trasformare la fotocamera principale in una pratica selfie camera. Oltre a fungere da display e da camera per gli autoscatti, il modulo removibile può essere anche utilizzato separatamente dallo smartphone e controllato da remoto.

Insomma, vivo ha rielaborato quanto visto con il concept IFEA, pensando ad una soluzione altrettanto particolare. Chissà se in futuro avremo davvero uno smartphone con questo design: trattandosi di un brevetto, la realizzazione è incerta ma comunque l'impegno da parte di vivo è palese. Inoltre anche rivali (come Xiaomi) stanno pensando ad un dispositivo simile. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe uno smartphone con fotocamera staccabile?

