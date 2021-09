Red Magic Watch Vitality ufficiale: tutto sulla nuova versione Lite

Per l'evento di oggi Nubia non ha presentato solo il suo nuovo smartwatch da gaming (qui trovate tutte le novità), ma ha rinnovato anche il suo primo indossabile del marchio lanciando Red Magic Watch Vitality Edition, una versione Lite che cambia le cose in fatto di stile e di prezzo: ecco tutte le novità!

Red Magic Watch Vitality Edition ufficiale: che cosa cambia con la versione Lite

Design e caratteristiche

Il vero cambiamento di questo Red Magic Watch Vitality Edition riguarda proprio il design, con alcune accortezze che vanno poi a riflettersi sull'intera esperienza di utilizzo. Lo smartwatch si presenta a tutti gli effetti come una sorta di Red Magic Watch Lite, adottando un display AMOLED più piccolo rispetto ai modello standard (da 1.39″), ossia una soluzione da 1.19″. Il pannello perde la ghiera in favore di un vetro con una leggera curvatura; il corpo è quindi più piccolo ed arriva con un peso di 23 grammi.

Il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato, con una sensoristica per salute e sport (con monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno, SpO2, varie modalità sportive), con tanto di impermeabilità fino a 5 ATM. Per il momento non è dato di sapere se il dispositivo manterrà la batteria da 420 mAh del modello standard e soprattutto se sarà presente o meno il GPS.

Red Magic Watch Vitality Edition – Prezzo e disponibilità

Al momento Nubia non ha ancora confermato il prezzo di vendita di Red Magic Watch Vitality Edition: questa variante Lite dovrebbe debuttare in patria a circa 65€ al cambio attuale (ovvero 499 yuan), una cifra più economica rispetto a quella del modello maggiorato. Per ora non è dato di sapere se arriverà anche da noi: nel frattempo vi ricordiamo che Red Magic Watch è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale Global a 99€.

Non appena ci saranno novità sul resto delle specifiche e sul prezzo della Vitality Edition aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu