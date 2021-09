OPPO Find X3 Neo a questo prezzo se la gioca con tutti!

Siete in cerca di uno smartphone top ma puntate anche all'eleganza e allo stile? Allora OPPO Find X3 Neo è il dispositivo che fa al caso vostro, ora al minimo storico su eBay con spedizione dall'Italia: che siate dei veterani di OPPO o delle nuove leve, di certo sarete conquistati dal fascino e dalla potenza di questo terminale!

Aggiornamento 14/09: nuovo minimo per Find X3 Neo, grazie al coupon eBay del momento. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OPPO Find X3 Neo al miglior prezzo di sempre su eBay

Parlare di OPPO Find X3 Neo è quanto mai superfluo e per avere un'idea chiara è meglio dare uno sguardo alla nostra recensione. Se invece non avete mai avuto a che fare con questo modello, vi segnaliamo che si tratta di un degno rappresentante della gamma Find: bello e potente, il modello X3 Neo sfoggia un look elegante e un display OLED curvo da 6.55″ Full HD+ e punta sulla potenza con lo Snapdragon 865 e la configurazione da 12/256 GB (LPDDR4X-3733 e UFS 3.0). Ovviamente anche il comparto fotografico non si fa mancare nulla grazie ad un sensore IMX766 da 50 MP, con OIS, grandangolo, teleobiettivo (zoom ibrido 5X) e macro.

Come anticipato in apertura, OPPO Find X3 Neo è disponibile all'acquisto al miglior prezzo di sempre grazie ad un venditore affidabile di eBay, con tanto di spedizione gratis dall'Italia. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Il codice da utilizzare per beneficiare della promo è il nuovo Coupon eBay del momento: qui trovate tutti i dettagli dell'iniziativa.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OPPO (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu